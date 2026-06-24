Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo y reforzó su discurso de “batalla cultural” en la Fundación Faro

El presidente Javier Milei volvió a marcar su territorio en el epicentro de lo que su gestión denomina la “batalla cultural” y, en un extenso y heterogéneo discurso en la Fundación Faro —organización que le otorgó el premio "Julio Argentino Roca"—, el mandatario ratificó su confrontación abierta contra el periodismo, al que acusó de distorsionar la realidad y actuar bajo una supuesta falta de honestidad intelectual.

Se trató de un encuentro que se desarrolló en la sede de la Fundación Faro, un think tank identificado con la difusión de ideas libertarias y encabezado por el escritor y politólogo Agustín Laje. La organización funciona como un espacio de formación y debate político alineado con el oficialismo y suele ser escenario de intervenciones del Presidente.

A lo largo del discurso presidencial, el núcleo volvió a ser la discrepancia entre la percepción oficial de la realidad y la construcción periodística. Para Milei, el ejercicio del periodismo se transformó en un vector de "extorsión" y "golpismo". Bajo su prisma, el concepto de libertad parece restringirse a la convergencia con su propia visión: quien no reproduce su verdad, carece de honestidad intelectual.

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Junto a Agustín Laje, volvió a defender la denominada "batalla cultural" y lanzó nuevas críticas contra el periodismo.​

El Presidente no solo cuestionó la labor informativa, sino que, en un giro hacia la descalificación, atribuyó a quienes disienten una carencia de coeficiente intelectual.

De Ulpiano a las pólizas de seguro

El discurso de Milei se sumergió en una amalgama de conceptos que incluyó referencias al economista español Jesús Huerta de Soto, el derecho romano, la filosofía estoica y los diez mandamientos. Ante ese marco, postuló que "lo que es eficiente no puede ser injusto", trazando una línea donde la justicia parece quedar subordinada al altar de la eficiencia.

Sin más, el mandatario llegó a proponer la sustitución del Estado por sistemas de pólizas de seguro, una tesis propia del anarcocapitalismo que busca desmantelar la función protectora tradicional del sector público para trasladarla al mercado de riesgos. Un punto central —y quizás el más revelador de su lógica de poder— fue la insistencia de Milei en la "moral como política de Estado". Para entender la cabeza del Presidente, resulta imperativo comprender que su noción de moralidad no se asocia al comportamiento privado, a las normas cívicas cotidianas ni a la ética pública convencional.

A juicio de Milei, la moralidad es estrictamente ideológica. Es moral aquello que se alinea con su visión del mundo y su escala de valores. Esta definición explica la aparente contradicción entre su discurso solemne sobre la integridad y la opacidad que rodea a ciertos estamentos de su administración. En su esquema, no se trata de la conducta personal frente a la ley, sino de una suerte de pureza ideológica vinculada a sus referentes intelectuales.

El presidente Javier Milei recibió el premio "Julio Argentino Roca" durante un acto de la Fundación Faro

En última instancia, el evento en la Fundación Faro no fue una mera reunión de gestión. Fue una puesta en escena donde el Presidente reafirmó que su prioridad no es la búsqueda de consensos, sino la consolidación de una visión del mundo donde el disenso no es una opinión, sino una deficiencia intelectual o un acto de sabotaje.