A menos de un mes de su designación, Marcelo Lamboglia renunció al ENRGE y ya analizan reemplazo

En menos de un mes de haber sido designado para un mandato de cinco años, Néstor Marcelo Lamboglia presentó su renuncia indeclinable a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE). A través de un memorándum en el sistema oficial de Gestión Documental Electrónica (GEDO), la dimisión fue comunicada al directorio.

Sin más, el vicepresidente del organismo, el ingeniero Vicente Serra, asumió de forma inmediata las funciones de la presidencia para evitar la vacancia y garantizar la continuidad administrativa del ente regulador unificado.

A este punto, la sorpresiva salida del flamante funcionario se produjo tras versiones que señalan una intensa disputa interna en el seno del directorio con Marcelo Alejandro Nachón, vocal primero del ente y exinterventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según fuentes del sector, las diferencias de criterio entre ambos venían gestándose desde antes de la constitución formal del ENRGE y se profundizaron críticamente durante las últimas semanas.

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No obstante, desde el entorno de la entidad buscaron relativizar el conflicto y atribuyeron la decisión a “motivos estrictamente personales”, asegurando que el paso de Lamboglia por la conducción es valorado de forma positiva. “La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad”, señalaron fuentes oficiales, ratificando que se iniciará un nuevo concurso público para seleccionar al próximo titular del organismo conforme al marco normativo vigente.

El ENRGE fue concebido en julio de 2025 en el marco del proceso de simplificación del Estado impulsado por la Ley de Bases. Allí, la estructura del superorganismo unificó las órbitas de los antiguos entes individuales —Enargas y ENRE— bajo la dependencia de la Secretaría de Energía, buscando optimizar la fiscalización de los servicios públicos de acuerdo con los estándares de la OCDE.

Sin embargo, el proceso de puesta en marcha operativa —que contaba con un plazo original de 180 días a partir de su creación— enfrentó severas dificultades logísticas debido a: altos requisitos de calificación técnica profesional exigidos para la cobertura de los cargos jerárquicos y al congelamiento salarial vigente en el sector público.

Quién es Néstor Marcelo Lamboglia, el técnico que dejó la conducción del súper ente regulador

La sorpresiva renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) puso el foco sobre la trayectoria de un funcionario de marcado perfil técnico y más de tres décadas de experiencia en los pasillos de la regulación energética.

Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Lamboglia orientó tempranamente su carrera hacia el marco legal de los servicios públicos, obteniendo una especialización en Derecho de la Regulación Económica en la Universidad Austral. Esta formación técnica lo convirtió en un cuadro especializado dentro de un sector que históricamente oscila entre las tensiones políticas y las complejidades tarifarias.

Con una carrera que supera los 30 años de experiencia en el sector eléctrico, el ahora expresidente del ENRGE construyó su currículum a través de diversas funciones de alta responsabilidad institucional, tanto a nivel provincial como nacional y binacional:

→ Ámbito provincial: Se desempeñó como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

→ Órbita nacional: Ejerció el rol de coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica y, previo a su desembarco en el súper ente unificado, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

→ Organismos binacionales: Actuó como asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y prestó servicios como asesor jurídico en la Entidad Binacional Yacyretá.

La designación al frente del ENRGE en julio de 2025, proyectada originalmente por un período de cinco años —el mandato más extenso asignado a los miembros del nuevo directorio—, buscaba aportar solvencia jurídica al complejo proceso de fusión de las estructuras regulatorias del gas y la electricidad.

Ahora, el resto de la cúpula que mantendrá la conducción del ENRGE permanece bajo las designaciones del Decreto N° 452:

Presidencia (interina): Ing. Vicente Serra (mandato original de 4 años como vicepresidente).

Vocalía Primera: Lic. Marcelo Alejandro Nachón (mandato de 3 años).

Vocalía Segunda: Dra. Griselda Lambertini (mandato de 2 años).

Vocalía Tercera: Ing. Héctor Sergio Falzone (mandato de 1 año).

MV