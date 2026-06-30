El séptimo mes del 2026 comenzará con una nueva ronda de aumentos en transporte, servicios públicos, medicina prepaga, alquileres y otros rubros que volverán a presionar sobre el bolsillo de los consumidores. Aunque las estimaciones privadas ubican la inflación mensual en torno al 2% para junio, distintos ajustes tarifarios y actualizaciones contractuales marcarán el inicio del segundo semestre con incrementos en varios servicios esenciales.

María Castiglioni: "La inflación de Junio nos está dando 1,9%, las tarifas ya no aumentan a un ritmo tan significativo"

Mientras, los ingresos siguen peleando por reconstruirse. Y algunos gremios van logrando algunas subas salariales de cara a una mejor segunda mitad del año.

Transporte: suben colectivos, subtes, trenes y peajes

Uno de los principales aumentos de julio llegará de la mano del transporte público.

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos bajo jurisdicción porteña incrementarán sus tarifas un 4,1%, por lo que el boleto mínimo pasará a costar $820,60. En tanto, las líneas provinciales aumentarán 4,3% y el viaje mínimo ascenderá a $1.059,28.

El subte también ajustará sus tarifas un 4,1%. El boleto costará $1.621 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, mientras que los usuarios con tarjetas sin nominalizar deberán abonar $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en $226.

Tren Expreso Sarmiento: cuáles son los horarios del nuevo servicio rápido de Trenes Argentinos

Los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por su parte, iniciarán un esquema de incrementos escalonados. En julio el boleto aumentará 8,6% y la tarifa mínima será de $380,10. Luego habrá nuevas subas de 10,5% en agosto, cuando llegará a $420,01, y de 7,1% en septiembre, hasta alcanzar los $449,83.

Peajes: nuevas tarifas en las autopistas porteñas

Las autopistas de la Ciudad también actualizarán sus valores un 4,1%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos abonarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 durante la hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas oscilarán entre $1.922,15 y $2.718,21 según el horario de circulación.

Luz, gas y agua: continúan las actualizaciones mensuales

Los servicios públicos volverán a registrar aumentos durante julio. AySA aplicará una suba del 3% en las tarifas de agua y cloacas para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.

Por otro lado, los aumentos en las tarifas del gas y la electricidad aún no están confirmados por el Gobierno en el Boletín Oficial, aunque el impacto se verá potenciado por la estacionalidad, ya que julio suele ser un mes de mayor consumo debido a las bajas temperaturas.

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Prepagas: ajustes de hasta 2,9%

Las empresas de medicina prepaga también actualizarán sus cuotas durante julio. Swiss Medical, Medifé, Sancor Salud, Avalian y otras compañías aplicarán aumentos del 2,1%, mientras que OSDE informó incrementos de hasta 2,3%, según el plan contratado. Por su parte, Omint tendrá subas que llegarán hasta el 2,9%. En la mayoría de los casos, los ajustes también alcanzarán a los copagos.

Alquileres: fuertes diferencias según el tipo de contrato

Los contratos de alquiler continuarán ajustándose de acuerdo con el índice previsto en cada caso. Aquellos que todavía se actualizan mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), correspondiente a la derogada Ley de Alquileres, registrarán un incremento anual del 31,54%.

En tanto, los contratos que utilizan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tendrán aumentos variables según la periodicidad pactada: 8,1% para actualizaciones trimestrales, 11% para las cuatrimestrales y 16,7% para las semestrales.

Colegios privados: se esperan nuevos incrementos

Las cuotas de los colegios privados que reciben subsidios estatales aún no fueron oficializadas, aunque se esperan aumentos vinculados a las últimas paritarias docentes: del 5% en la Ciudad de Buenos Aires y del 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno derogó normas que regulaban a los colegios privados

En cambio, las instituciones que no reciben aportes estatales ya pueden definir sus ajustes sin autorización previa, tras la desregulación del sistema.

Nafta: el mercado espera la decisión del Gobierno

El Gobierno define por estas horas si vuelve a postergar la actualización del impuesto a los combustibles en pos de evitar un nuevo impacto sobre los precios de la nafta y el gasoil desde julio.

Vale recordar que el último diferimiento fue dispuesto a comienzos de junio, cuando el Poder Ejecutivo resolvió postergar hasta julio la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida alcanzó a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Por otra parte, bajó el precio internacional del crudo a niveles previos al conflicto en Medio Oriente, con lo cual se aguarda una definición de lo que podría hacer YPF con los precios en surtidor una vez finalizado el esquema de "buffer" aplicado desde el 1° de abril para amortiguar la volatilidad internacional del petróleo.

GZ / lr