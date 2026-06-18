La polémica por los aumentos de sueldos en un municipio llegó a la Suprema Corte bonaerense: la defensa del intendente

La pelea por los aumentos salariales en General Alvear llegó a la Corte Suprema bonaerense. El máximo tribunal de la provincia suspendió una ordenanza impulsada por la oposición que congelaba los salarios del intendente, los funcionarios políticos y los concejales.

En marzo, el intendente de la localidad bonaerense Ramón "Tito" Capra acordó un aumento del 10% para los 519 trabajadores municipales, a pagarse en cuatro tramos del 2,5%. El esquema alcanzaba también a los doce concejales.

Sin embargo, luego de que se liquidaran las dos primeras cuotas, nueve concejales (cinco peronistas, tres de Nuevos Aires y uno de Potencia) doblegaron a los tres radicales y aprobaron una ordenanza que impedía continuar con los aumentos para el intendente, su gabinete y los propios concejales.

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La medida establecía además un congelamiento salarial para esos cargos hasta octubre y fijaba topes a los haberes de los principales integrantes del gabinete municipal. La ordenanza (N°2685) dice que: "El intendente municipal, los concejales y todos los funcionarios de planta política no alcanzados por la Ley 14656 recibir incremento alguno. Fijase en un cuarenta (40) por ciento del sueldo del señor Intendente Municipal los sueldos básicos de los señores Secretarios de Hacienda, de Gobierno, de Salud y de Obras y Serv. Públicos".

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Al contador del municipio, le establecieron el sueldo básico en el 35% del salario del jefe comunal; mientras que al Tesorero y al Jefe de Compras Municipales, en un 30%. En esa ordenanza, limitaron la facultad del Ejecutivo de otorgar bonificaciones. Clarín detalló que el intendente cobra unos $5,2 millones, y los concejales, unos $1,7 millones por mes.

El intendente Capra: "Siempre se hizo de esta manera"

Capra entendió que el Concejo se estaba metiendo en facultades que corresponden al Ejecutivo municipal. Por eso vetó la ordenanza. "Estoy en la gestión hace ocho años y antes estuve doce como presidente del Concejo. Siempre hemos establecido los aumentos para los empleados municipales de esta manera. Llegué en 2017, tenía 542 empleados y ahora, con más servicios, somos 519", explicó "Tito" Capra a Clarín.

General Alvear, Provincia de Buenos Aires.

"Esto no es un cogobierno, me obligaron a ir a la Suprema Corte porque afectaba el salario de los jubilados", declaró y sostuvo que "siempre" abona los salarios el 28 o 29, y que también pagará el aguinaldo pese a las dificultades económicas. El máximo tribunal aceptó tratar el caso como un "conflicto de poderes".

Como primera medida suspendió la ordenanza que frenaba aumentos. "Corresponde disponer la suspensión de los efectos de las ordenanzas 2.685/26 y 2.687/26 dictadas por el Concejo Deliberante de General Alvear", sostiene la resolución firmada por los jueces.

Ahora el presidente del Concejo Deliberante, José Alberto Alaníz, del bloque Fuerza Patria, deberá contestar la denuncia y exponer los argumentos por las que aprobaron e insistieron con las ordenanzas: "La motivación fue contundente, ante el estado de precariedad de los salarios del personal municipal, ante las cifras exuberantes que cobran los funcionarios municipales, con más los sobresueldos disfrazados de 'Bonificaciones por cargo y/o función', el Intendente sigue generando una brecha injusta, llegando a violentar el principio de 'igual remuneración por igual tarea' consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional".

En las últimas horas, concejales opositores aseguraron que Capra habría incrementado su salario y el de al menos dos funcionarias mediante una suba de bonificaciones y gastos de representación. Según la denuncia, el aumento percibido podría alcanzar el 50%.

Suprema Corte de Buenos Aires

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