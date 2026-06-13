Llover sobre mojado: el precio del ajuste en salud

El costo diferido, medido en mortalidad evitable, morbilidad no tratada y destrucción de capital humano, excede con amplitud el ahorro fiscal inmediato que la Decisión Administrativa 20/2026 (11/05/2026) formalizó en una reducción presupuestaria de $69.954 millones en salud: $63.021 millones correspondientes a programas directos del Ministerio y $6.932 millones en transferencias a organismos descentralizados —ANMAT, ANLIS Malbrán, INCUCAI, SSS y ANDES.

La medida no opera sobre una base neutral. Interviene sobre un sistema que acumula, entre 2023 y 2026, la mayor contracción presupuestaria de su historia reciente. El supuesto implícito que la sustenta —que recortar el gasto en salud equivale a eliminar costos— es técnicamente insostenible: el desfinanciamiento sanitario no suprime costos, los desplaza hacia adelante, los concentra sobre los sectores más vulnerables y los amplifica.

Magnitud del deterioro acumulado. El Gasto Público Consolidado de 2024 experimentó una contracción de 6 puntos porcentuales del PBI respecto de 2023, la mayor reducción desde la crisis de 2002. Los datos de ejecución presupuestaria documentados por CEPA muestran caídas reales de entre el 30% y el 36% en la función Salud de la Administración Pública Nacional con relación a 2023. El impacto no fue uniforme: la Superintendencia registró una caída del 69% al cierre de 2024 y del 61% a marzo de 2026; los hospitales nacionales exhibieron una subejecución del 55% para el año completo. ANMAT acumuló una reducción del 21% al cierre de 2024, profundizada al 33% a marzo de 2026; ANLIS Malbrán, al 35% en el mismo período. Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles y endémicas sufrieron recortes de entre el 59% y el 82% en términos reales.

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Las partidas de mayor sensibilidad sanitaria. La decisión administrativa concentra sus efectos en las partidas de mayor relevancia epidemiológica. El Programa 29—medicamentos esenciales para población sin cobertura de seguro— absorbe el recorte más cuantioso: $20.000 millones. Las transferencias a sistemas provinciales de salud sufren una reducción de $25.000 millones; las ayudas a pacientes oncológicos del Instituto Nacional del Cáncer, de $5.000 millones; los medicamentos para VIH y tuberculosis, de $800 millones; y las vacunas, de $500 millones.

Estas reducciones se producen sobre un sistema en franco deterioro epidemiológico, en el cual la tasa de mortalidad infantil —que había descendido ininterrumpidamente desde 2000 hasta alcanzar 8 por 1.000 nacidos vivos en 2023— trepó a 8,5 por 1.000 en 2024 según datos del propio Ministerio. Se trata del mayor incremento porcentual (+6,25%) desde 2002. Quince provincias registraron aumentos; en cuatro de ellas la variación superó el 20%. Corrientes (14/1.000 NV), Chaco (11,8) y La Rioja (11,7) exhiben tasas casi triples a las de CABA o Tierra del Fuego.

Crisis de coberturas vacunales y reemergencia de enfermedades prevenibles. Las coberturas vacunales han caído por debajo del umbral mínimo requerido para sostener la inmunidad de rebaño. La triple viral correspondiente al ingreso escolar alcanzó apenas el 46,7% en 2024; la antipoliomielítica, el 47,6%; y la triple bacteriana celular, el 46%. Las tres corresponden a los refuerzos de los cinco años. La distancia respecto del período 2015-2019 supera los 40 puntos porcentuales.

Las consecuencias ya son observables: 11 niños fallecieron por coqueluche en 2025, ninguno con esquema de vacunación completo; se confirmaron 36 casos de sarampión ese mismo año, primera reemergencia desde la eliminación de la circulación endémica en el año 2000; y los casos de hepatitis A se cuadruplicaron en las primeras semanas de 2026 respecto al promedio quinquenal (Boletín Epistemológico Nacional N° 798, Ministerio de Salud de la Nación). La Sociedad Argentina de Pediatría clasificó 229 muertes infantiles en 2024 como potencialmente evitables; 115.000 lactantes completaron el año sin esquema vacunal completo.

Tuberculosis e incongruencia institucional. Argentina registró 17.283 casos de tuberculosis en 2025, un incremento del 65,9% respecto de 2020. La paradoja institucional es contundente: en enero de 2025, en el peor momento epidemiológico de la enfermedad en décadas, el Ministerio eliminó la Coordinación Nacional de Tuberculosis y Lepra como parte de la supresión de 15 dependencias programáticas. Desmantelar la coordinación de una enfermedad en ascenso sostenido no constituye una medida de eficiencia: es abandono programático con consecuencias clínicas directas y previsibles.

Sobredemanda en el sector público. El recorte sobre el sector público coincide con una crisis real en el financiamiento de la seguridad social: el 80% de las obras sociales no alcanza a recaudar los recursos suficientes para cubrir la cartera de servicios a la que están obligadas (Prosanity-IPEGSA, 2025). A esto se añade la crisis del sector prestador privado y el encarecimiento de los seguros privados, lo que genera una sobredemanda estructural sobre la red pública.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informa un incremento del 12% en la demanda hospitalaria con una ocupación del 90% en los establecimientos provinciales.

El costo del ahorro. El ahorro de $69.954 millones registrado en 2026 generará un costo sanitario diferido—mortalidad evitable, morbilidad no tratada, pérdida de productividad, profundización de la inequidad territorial— cuya magnitud supera ampliamente el beneficio fiscal obtenido. Los sistemas de salud que atraviesan períodos de desfinanciamiento sostenido requieren entre 10 y 15 años para recuperar las capacidades perdidas, en particular el capital humano especializado (Haldane et al., Nature Medicine, 2021). Ese es el horizonte temporal que el país deberá transitar para reconstruir lo que se destruye en 2026.

Reducir los fondos para vacunación cuando las coberturas ya están por debajo del umbral de seguridad, suprimir la coordinación programática de tuberculosis mientras la incidencia alcanza máximos en décadas, y disminuir las transferencias al INCUCAI en un sistema con lista de espera permanente no son medidas de eficiencia. Son decisiones de abandono institucional con consecuencias sanitarias previsibles, cuantificables y diferidas en el tiempo.

En términos de equidad, justicia y eficiencia genuina, la política fiscal que subyace a la Decisión Administrativa 20/2026 es técnicamente errónea, epidemiológicamente peligrosa y éticamente insostenible. La racionalización real del sistema exige mayor capacidad estatal—sistemas de información, evaluación de tecnologías sanitarias, reorganización de redes—, no su desguace. El ajuste indiscriminado deteriora sin corregir. Y la sociedad paga siempre: la única variable es cuándo, cuánto y quién absorbe el costo.n

*Doctor en Medicina. Máster en Salud Pública. Secretario Académico de IPEGSA (Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud). **Médico. Ex superintendente de servicios de salud y gerente de sistemas de la Organización Panamericana de la Salud. Presidente de IPEGSA.