Inflación, dólar y aumentos de salarios: qué números prevén los líderes de empresas para 2027

CEOs y presidentes de grandes compañías de diversos sectores, proyectan una inflación anual de 22,8%, un crecimiento del PBI de 3,2%, un dólar libre en torno a los $2.297 y un incremento salarial promedio del 21,4% para 2027, año en que se realizarán elecciones presidenciales.

En el marco de una nueva edición del Workshop Budget Time, realizada en el Audi Lounge de Buenos Aires, LIDE Argentina presentó los resultados del Indicador Budget Time (IBT 2027). Este indicador clave se elabora a partir de previsiones técnicas y la mirada estratégica de directores ejecutivos (CEOs) y directores financieros (CFOs) de firmas líderes.

Durante la apertura del encuentro —que contó con el auspicio de BDO Argentina y la Universidad del CEMA— Rodolfo de Felipe, Presidente de LIDE Argentina, destacó el valor de la herramienta para la toma de decisiones estratégicas de alta dirección: “Para los CFO y para quienes deciden las estrategias empresariales, hay cuatro variables económicas y financieras que no pueden faltar en la planificación: tipo de cambio, inflación, salarios y crecimiento".

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"El IBT es una construcción colectiva, surge del aporte de los expositores y de la mirada de cada uno de ustedes. Por eso se convierte en un insumo más —no el único, pero sí valioso— para planificar los presupuestos y proyectos del año que viene”, añadió de Felipe.

Los números que prevén los directivos

- Inflación anual: 22,8%

- Crecimiento anual: 3,2%

- Dólar libre: $2.297

- Incremento salarial: 21,4%

El taller sumó la participación de destacados especialistas en economía, finanzas y derecho laboral, quienes coincidieron en trazar una perspectiva de estabilización. Fernando Garabato, Socio de Deal Advisory y Financial Services en BDO Argentina, analizó la dinámica de los precios y la actividad, señalando una tendencia decreciente en la inflación y un fuerte dinamismo sectorial: "Lo que vemos es una desinflación sostenida. Para este año estimamos algo cercano al 30%, apenas inferior al año anterior, y hacia 2027 proyectamos una caída más acentuada, cercana al 24%. En paralelo, vemos una Argentina con un crecimiento promedio de entre 3 y 3,5%, y sectores como energía, minería, agroindustria y tecnología con gran dinamismo."

De acuerdo con el consenso de los especialistas convocados en el evento, los sectores de energía, minería, agroindustria y tecnología aparecen como los nichos de mayor dinamismo esperado para 2027.

Empleo, salarios y estrategias empresarias

Por su parte, el ámbito de los recursos humanos y las paritarias también formó parte central de los debates de cara a los cambios regulatorios. Daniela Panucci, Senior Associate del estudio Beccar Varela, analizó el impacto del nuevo marco de negociación colectiva en el planeamiento de las compensaciones corporativas: "La negociación colectiva se transforma con la propuesta de fin de la ultraactividad y la convocatoria a negociar más a nivel de empresa. Esto abre una oportunidad para pensar incrementos salariales con mayor cercanía a cada operación. El desafío para el próximo año será incorporar las herramientas de la modernización laboral en la planificación salarial."

Finalmente, Claudio Zuchovicki, Presidente de LIDE Economía, aportó su visión respecto al entorno de negocios para 2027, llamando a los directivos a focalizarse en la microeconomía y en la gestión interna de sus organizaciones, en lugar de sobredimensionar el peso del contexto macro general: "Veo un escenario estable, sin mucha disparidad para el 2027. El presupuesto debe ahora estar más cerca de lo que puedo hacer yo en mi empresa, mi nivel de productividad, mi nivel de comercialización, mi eficiencia como empresa...y no tanto en la macro economía. El debate es binario: o termina mal, o sale bien. No existe un término medio."

LM