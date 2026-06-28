Invierno de aumentos: julio arranca con subas en transporte, prepagas y tarifas

A partir del 1° de julio de 2026, usuarios y consumidores de todo el país —con especial impacto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)— verán llegar la enésima cuota de aumentos en tarifas de servicios esenciales, el transporte público, los alquileres y la medicina prepaga.

Esta serie de reajustes simultáneos fue dispuesta tanto por el Gobierno nacional y las administraciones locales como por las empresas privadas del sector salud, con el objetivo de indexar los costos a los índices de precios actuales y, según los argumentos oficiales, garantizar la continuidad, regularidad y mejora en la calidad de la prestación de los servicios regulados.

Para responder a este escenario de incrementos, el mecanismo de actualización del boleto de colectivo (que regirá por 12 meses) se basará en el índice de inflación más un adicional de 2 puntos porcentuales. En tanto, las empresas de medicina privada avanzaron de forma autónoma con notificaciones a sus clientes tras el acuerdo de desregulación que firmaron con el Ejecutivo a fines de mayo, consolidando una presión asfixiante sobre los ingresos de la clase media en pleno inicio del invierno.

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Tarifas de colectivo y subte: cuánto costará viajar en el AMBA

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el cuadro tarifario del transporte sufrirá modificaciones sustanciales. Los viajes en colectivo de hasta 3 kilómetros pasarán a costar $822,18. Por su parte, el boleto de subte subirá de $1.558 a $1.621 para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada. Quienes utilicen el sistema de transporte subterráneo sin su tarjeta nominalizada deberán abonar una tarifa diferencial de $2.541.

Desde la administración nacional aclararon que, pese a los incrementos, se mantendrá vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la tarifa social, un universo que abarca a jubilados, pensionados y otros grupos vulnerables que perciben asistencia a través de la ANSES.

Aumentos en prepagas, luz, gas y agua para el mes de julio

Por el lado de la salud privada, y según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados las subas previstas para las cuotas de julio. En la mayoría de los casos, los incrementos estarán en torno al 2,9%, ubicándose por encima de la inflación mensual, luego de que el sector volviera a estar desregulado tras el acuerdo sellado el pasado 27 de mayo entre los representantes de las compañías y el Gobierno nacional.

En lo que respecta a los servicios del hogar, las facturas residenciales registrarán el siguiente esquema de ajustes: Servicio eléctrico: Las boletas de luz en el AMBA (Edenor y Edesur) tendrán una suba promedio del 1,5%, correspondiente a la actualización del servicio de junio que se abona en julio en base a los índices de precios.

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Gas natural: Las facturas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, impactando de lleno en un mes de altísimo consumo debido a la estacionalidad invernal. Agua y cloacas: Los usuarios residenciales de AySA en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense recibirán las boletas con un incremento del 3%.

MEG