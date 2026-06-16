El Gobierno concedió una nueva prórroga a las prepagas para adecuar contratos y facturas

El Gobierno nacional otorgó una nueva prórroga a las empresas de medicina prepaga y a los agentes del Seguro de Salud para que adapten sus contratos, facturas y estados de cuenta a las condiciones establecidas por la Superintendencia de Servicios de Salud.

El Gobierno recortó gastos por casi $3 billones en diferentes áreas

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del martes 16 de junio, mediante la Resolución 1080/2026, en donde se extiende por 30 días adicionales el plazo previsto para implementar el sistema conocido como "Cuota Transparente".

La decisión alcanza a las entidades que todavía deben adecuar la documentación exigida por la Resolución 1725/2025. Según explicó el organismo, la extensión responde a que aún no están dadas las condiciones necesarias para una aplicación efectiva del régimen.

La normativa original había aprobado las cláusulas mínimas que deben contener los contratos de planes de cobertura individuales entre las empresas de medicina prepaga y los usuarios, así como entre los agentes del Seguro de Salud y sus beneficiarios. Además, estableció un modelo obligatorio de factura y estado de cuenta denominado "Cuota Transparente".

Qué establece la nueva prórroga

La Resolución 1080/2026 dispuso extender por otros 30 días el plazo previsto en el artículo 4 de la Resolución 1725/2025, que ya había sido prorrogado previamente por las resoluciones 1941/2025, 445/2026 y 843/2026, por lo cual ya se acumulaban 180 días de aplazamiento .

De esta manera, las entidades de medicina prepaga y los agentes del Seguro de Salud contarán con más tiempo para adecuar sus contratos, facturas y estados de cuenta a los modelos establecidos en los anexos de la normativa original.

Prepagas: los afiliados podrán usar los excedentes para pagar cuotas más baratas

En los considerandos de la medida, la Superintendencia de Servicios de Salud señaló que "a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen instituido por la Resolución de esta Superintendencia de Servicios de Salud Nº 1725/2025", motivo por el cual consideró conveniente conceder una nueva extensión del plazo.

El organismo también remarcó que la decisión busca facilitar la correcta puesta en marcha del sistema sin modificar los objetivos ni los contenidos previstos en la regulación original.

Qué deberán hacer las empresas de medicina prepaga

La resolución establece que las entidades alcanzadas deberán presentar los contratos actualizados dentro del nuevo plazo otorgado. Para ello, tendrán que utilizar el aplicativo previsto en la Resolución 1725/2025.

Según indicó la Superintendencia de Servicios de Salud, la medida procura garantizar una implementación adecuada del régimen y asegurar que las modificaciones sean incorporadas conforme a los criterios previstos por la normativa vigente.

Además, el organismo sostuvo que la nueva prórroga "procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud". Con esta decisión, el Gobierno volvió a postergar la entrada en vigencia plena de las adecuaciones exigidas a las prepagas y agentes del Seguro de Salud.

Más de 742 mil afiliados se dieron de baja en las prepagas en los últimos dos años, según estudio privado

¿Qué es la "Cuota Transparente"?

El nuevo modelo de Factura y Estado de Cuenta obligatorio tiene como fin que el afiliado no reciba un monto cerrado sin explicaciones. Con este sistema, las prepagas deberán desglosar:

- El costo base del plan

- Los aportes y contribuciones (en caso de derivación)

- El IVA y otros impuestos

- Detalle de copagos o servicios adicionales contratados

GZ / lr