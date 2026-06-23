Tarifas de luz y gas: aumentos, nuevos subsidios y cuánto pagarán los usuarios

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema tarifario para los servicios de electricidad y gas natural que regirá durante junio en todo el país. La actualización contempla aumentos moderados en las facturas, junto con la prórroga de subsidios destinados a usuarios residenciales de menores recursos incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La principal medida de asistencia consiste en la extensión de una bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes. Este beneficio se suma al subsidio general vigente, por lo que los hogares alcanzados por el programa mantendrán una cobertura estatal total del 75% sobre el costo del gas.

La decisión busca amortiguar el impacto del mayor consumo energético durante el invierno y proteger a los sectores más vulnerables frente a las actualizaciones tarifarias.

Luz y gas: cuánto aumentan las tarifas en junio

Las nuevas resoluciones establecen que las facturas de gas natural por redes registrarán un incremento promedio nacional del 2,81%, mientras que la energía eléctrica tendrá un ajuste promedio del 1,50% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), bajo jurisdicción federal.

En el caso de la electricidad, el esquema de subsidios también fue reforzado. La bonificación extraordinaria para los beneficiarios del SEF alcanzará el 11,97%, lo que eleva la cobertura estatal total al 62% del costo del servicio eléctrico. El beneficio se aplicará sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales.

Para los usuarios sin subsidios de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires, las facturas de menor consumo (categoría R1) se ubicarán en torno a los $4.152 mensuales, mientras que en el conurbano bonaerense alcanzarán los $4.795. En las categorías de mayor consumo, las boletas podrán superar los $99.000 en algunos casos.

En cuanto al servicio eléctrico, los clientes residenciales de Edenor y Edesur también verán reflejados ajustes en los cargos fijos y variables como resultado de la actualización de los costos de distribución y transporte.

Quiénes pueden acceder a los subsidios energéticos

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados establece criterios unificados para el acceso a beneficios en electricidad, gas natural, gas por redes y garrafas. La condición principal es que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

También se contemplan excepciones para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), excombatientes de Malvinas y residentes en barrios populares registrados oficialmente.

Los usuarios ya inscriptos en el antiguo esquema RASE fueron migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Quienes nunca solicitaron el beneficio o hayan modificado su situación económica deberán completar el trámite a través de la plataforma digital del Ministerio de Economía.

Con este esquema, el Gobierno busca continuar con la recomposición gradual de las tarifas energéticas, mantener el apoyo a los sectores más vulnerables y evitar que el ajuste tarifario tenga un impacto significativo sobre la inflación durante el segundo semestre del año.