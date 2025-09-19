Descubren un búnker subterráneo en General Rodríguez.

En el marco de seis allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en General Rodríguez se secuestraron casi 50 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas. La investigación se inició tras el aterrizaje forzoso de una avioneta con 359 kilos de droga en Ibicuy, Entre Ríos, en enero pasado.

En una vivienda precaria situada en General Rodríguez se descubrió una fosa especialmente acondicionada para el almacenamiento del cargamento de estupefacientes. La caleta estaba recubierta con tierra para impedir su observación a simple vista. Durante la búsqueda se hallaron 26,650 kilos de cocaína en el pozo.

No obstante, se acreditó que desde General Rodríguez se trasladaba parte de la droga a un departamento de alquiler en la ciudad de Buenos Aires y que desde allí se comercializaba al por menor en horarios nocturnos a compradores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese departamento se hallaron 23,020 kilos de cocaína y, en el vehículo utilizado para la distribución, alrededor de 250 gramos de cocaína fraccionados y listos para su entrega.

Como resultado de los operativos se concretó la detención de cinco personas: cuatro de nacionalidad peruana y una argentina.

Además, se dispuso el secuestro de 49,670 kilos de cocaína, dinero en efectivo en pesos y dólares, dos vehículos, tres balanzas de precisión, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento de datos y documentación de interés para la causa.

De acuerdo con los responsables del caso, el trabajo en conjunto de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), del Juzgado Federal de Gualeguaychú y de los investigadores de Gendarmería Nacional permitió desbaratar la organización criminal en sus tres etapas: transporte, logística y comercialización, de manera coordinada.

La etapa final fue desarrollada por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas, con apoyo de personal y medios del Destacamento Móvil 6, el Escuadrón Fuerzas Especiales Alacrán, la Dirección Antidrogas, el Departamento de Coordinación de Criminalística y Estudios Forenses de la Región I, la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses y el Escuadrón Buenos Aires.