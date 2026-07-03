Eliminan retenciones para 1000 productos industriales

El Gobierno nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación para alrededor de 1.000 productos industriales, una medida que busca fortalecer la competitividad del sector manufacturero, incentivar las ventas al exterior y promover la generación de empleo y divisas.

La decisión alcanza a una amplia variedad de bienes elaborados por la industria argentina que, hasta ahora, tributaban retenciones de entre el 3% y el 4,5% sobre el valor exportado. Según el Ejecutivo, la eliminación de este impuesto permitirá que las empresas cuenten con mayores márgenes para competir en los mercados internacionales y ampliar su producción.

Entre los productos beneficiados se encuentran maquinaria agrícola, autopartes, bombas y válvulas, motores eléctricos, productos farmacéuticos, cosméticos, plásticos, artículos de vidrio, piezas de aluminio, maquinaria y herramientas, muebles, colchones, partes de embarcaciones, equipamiento médico, productos metalúrgicos, papeles y cartones elaborados, textiles industriales y una amplia gama de manufacturas de origen industrial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el Gobierno señalaron que la medida favorecerá especialmente a pequeñas y medianas empresas exportadoras, que representan una parte importante del entramado industrial argentino y que, en muchos casos, enfrentaban dificultades para competir debido a la carga tributaria.

El Ejecutivo destacó que la eliminación de las retenciones apunta a mejorar la competitividad de la industria nacional, estimular nuevas inversiones y aumentar las exportaciones con mayor valor agregado, en un contexto en el que el país busca incrementar el ingreso de divisas.

Las autoridades sostuvieron que el beneficio alcanzará a miles de empresas distribuidas en distintas provincias y que permitirá fortalecer cadenas productivas vinculadas a la metalmecánica, la industria química, la farmacéutica, el sector plástico, el equipamiento médico, la producción de muebles y otras actividades manufactureras.

La medida forma parte de una estrategia orientada a reducir impuestos considerados distorsivos para la producción y el comercio exterior, con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector industrial y ampliar la presencia de los productos argentinos en los mercados internacionales.

Si lo deseas, también puedo hacer una versión con un enfoque más económico o político, incluyendo el impacto fiscal estimado y las reacciones de empresarios y especialistas.