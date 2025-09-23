Misterio: secuestran a una mujer con armas en una cueva

Una mujer que habría sido secuestrada en una cueva, fue rescatada gracias a la denuncia de un vecino que escuchó gritos de auxilio.

El hecho fue alertado por personal de la Policía de Córdoba tras un llamado anónimo, que hablaba sobre un suceso extraño, inquietante, en un rancho situado en el Parque Educativo Norte, en el Barrio Marqués Anexo de la periferia de la capital provincial.

Según el testimonio del denunciante anónimo, en el lugar señalado había una mujer que estaba privada de su libertad, atada con alambre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras la llegada del personal policial al lugar en cuestión, la víctima fue rescatada. Se trata de una joven de 22. Los policías notaron dos lesiones evidentes en sus pantorrillas, hematomas circulares, compatibles con una vuelta de alambre.

Además, en el lugar se encontraron armas ocultas, junto a dos celulares Samsung que podrán ser peritados. En la vivienda se halló una pistola 9 milímetros, dos revólveres calibre .22, una escopeta calibre .16, dos armas tumberas, un surtido de casi 50 balas y un chaleco antibalas de la Policía provincial. También se encontró un auto en la cuadra, un Nissan Tiida negro. Al cotejar su patente, descubrieron que tenía un pedido de secuestro por robo de mediados de este mes.

Lograr el testimonio de la mujer secuestrada será la clave para esclarecer el caso. Lo que trascendió hasta el momento es que la víctima vivía en situación de calle y que, efectivamente, la habrían mantenido cautiva en esa casa.

En ese marco, tres sujetos fueron detenidos. Los motivos del secuestro, por lo pronto, se desconocen, así como el prontuario de los acusados que, según la imputación en su contra, mantuvieron a una mujer atada toda la noche en un aguantadero con un importante mix de armas del hampa y un auto robado estacionado a metros de la puerta.