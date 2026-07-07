Cuánto cuesta viajar a Kansas para ver a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 volvió a despertar la ilusión de los hinchas que quieren viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo de Lionel Messi. Sin embargo, estar presente en el partido que se disputará este sábado en Kansas implica un desembolso económico muy importante.

El encuentro de la Scaloneta en la instancia decisiva del torneo generó una fuerte demanda de vuelos y entradas, pero los precios actuales convierten el viaje en una experiencia al alcance de pocos.

Los vuelos a Estados Unidos superan los 4.000 dólares

El principal gasto para los fanáticos que quieran viajar desde Argentina es el traslado. Según un relevamiento de precios, los pasajes aéreos ida y vuelta tienen un valor mínimo cercano a los 4.200 dólares, aunque las tarifas pueden incrementarse por la cercanía del partido y la disponibilidad de lugares.

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Ante el interés de los hinchas, Aerolíneas Argentinas anunció una programación especial con seis vuelos entre Buenos Aires y Miami para quienes quieran acompañar a la Selección en los cuartos de final.

Así se festejó en todo el país la clasificación de Argentina a cuartos de final

La compañía informó que habrá dos vuelos diarios entre Ezeiza y Miami desde el miércoles 8 hasta el viernes 10 de julio, operados con aviones Airbus A330.

Los servicios incluyen vuelos que parten desde Ezeiza a las 00:30 con llegada a Miami a las 08:45, y otras frecuencias con salida a las 22:45 y arribo a las 07:00 del día siguiente.

Los pasajes ya se encuentran disponibles a través de agencias de viajes y los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas.

Las entradas para ver a Argentina en Kansas parten desde 1.500 dólares

Al costo del viaje hay que sumarle el valor de las entradas. Si bien los tickets oficiales están prácticamente agotados, todavía existe una importante oferta en plataformas de reventa.

Las localidades más económicas comienzan en torno a los 1.500 dólares, mientras que gran parte de las entradas disponibles se ubican entre los 1.500 y 2.000 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

La expectativa por ver al equipo dirigido por Lionel Scaloni en una nueva instancia decisiva del Mundial, con Lionel Messi como una de las principales figuras, mantiene elevada la demanda por conseguir un lugar en las tribunas.

Acompañar a la Selección: una inversión de al menos 5.700 dólares

Solo entre el pasaje aéreo y la entrada, un hincha necesita desembolsar aproximadamente 5.700 dólares como base para presenciar el encuentro en Kansas.

A ese monto todavía hay que agregarle otros gastos como alojamiento, traslados internos, comidas, seguros y compras durante la estadía en Estados Unidos.

Con estos valores, seguir a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 representa un esfuerzo económico considerable. Aun así, la ilusión de acompañar al equipo de Scaloni y a Messi en la búsqueda de un nuevo paso hacia el título mantiene firme la expectativa de los fanáticos.

LB