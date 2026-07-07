Grandes remontadas en los Mundiales: partidos históricos con vuelcos inesperados en el marcador

La Copa del Mundo construyó su prestigio sobre epopeyas que desafiaron toda lógica deportiva. A lo largo de las décadas, diversos seleccionados revirtieron marcadores que parecían lapidarios, transformando derrotas seguras en victorias memorables que reescribieron los textos de este deporte.

El cruce reciente entre Argentina y Egipto en la cita de 2026 reavivó este fenómeno. El conjunto africano sorprendió con una ventaja tempranera, pero la reacción albiceleste demostró que la templanza competitiva y el orden táctico son capaces de torcer los destinos más adversos en noventa minutos.

En una remotanda impresionante, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026

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La mayor muestra histórica de resiliencia futbolística ocurrió en el Mundial de Suiza 1954. Hungría, el equipo invicto liderado por Ferenc Puskás, ganaba dos a cero a los ocho minutos de juego. Nadie dudaba del triunfo magiar frente a una Alemania Occidental que lucía totalmente superada.

Sin embargo, el conjunto germano igualó antes del descanso mediante Max Morlock y Helmut Rahn. El historiador Brian Glanville señala en su libro "The Story of the World Cup" que el factor climático y los botines con tapones intercambiables de los alemanes modificaron el desarrollo físico.

Cuatro años más tarde, en México 1970, Alemania Occidental cobró venganza ante Inglaterra

A seis minutos del final, Rahn marcó el tres a dos definitivo que consagró a Alemania Occidental. Aquella gesta, conocida mundialmente como el Milagro de Berna, quebró una racha de treinta y un partidos invictos de Hungría y alteró para siempre el mapa del fútbol internacional de posguerra.

Crónicas de giros inesperados en las fases de eliminación directa

En Inglaterra 1966, Corea del Norte protagonizó la gran sorpresa inicial de los cuartos de final al ponerse en ventaja por tres a cero ante Portugal antes de la media hora. El estadio de Goodison Park asistía atónito a una eliminación que parecía irreversible para el conjunto europeo.

La figura de Eusébio emergió para revertir la situación con una actuación individual histórica. El delantero anotó cuatro goles consecutivos, dos de ellos de penal, desarticulando la estructura defensiva asiática. José Augusto selló el cinco a tres final que clasificó a los lusos.

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El investigador Luciano Wernicke relata en "Historias Insólitas de los Mundiales" cómo el cansancio físico y la inexperiencia táctica perjudicaron a los norcoreanos. Su ambición ofensiva les impidió resguardar una diferencia que hubiese significado la mayor hazaña del fútbol de su país.

Cuatro años más tarde, en México 1970, Alemania Occidental cobró venganza ante Inglaterra. El campeón vigente lideraba dos a cero gracias a los tantos de Alan Mullery y Martin Peters. El técnico inglés Alf Ramsey decidió resguardar a Bobby Charlton creyendo que el cotejo estaba resuelto.

Franz Beckenbauer descontó en el minuto sesenta y ocho, desatando el nerviosismo en la última línea británica. Uwe Seeler empató el juego a poco del cierre reglamentario con un remate de cabeza hacia atrás, enviando el extenuante partido de cuartos de final a la prórroga bajo el calor de León.

En la era moderna, el enfrentamiento entre Bélgica y Japón en Rusia 2018 expuso la vigencia de estos giros argumentales

Gerd Müller sentenció la victoria germana por tres a dos en el tiempo suplementario, aprovechando un centro preciso de Hannes Löhr. Este resultado no solo eliminó al monarca defensor, sino que consolidó la reputación alemana de competir hasta el último segundo sin importar las condiciones.

El partido con más goles en la historia del torneo, disputado también en 1954, ofreció una reacción impactante. Suiza vencía a Austria por tres a cero en apenas diecinueve minutos ante su público en Lausana. Las condiciones extremas de temperatura afectaron profundamente a los porteros.

Lejos de resignarse, el combinado austríaco anotó cinco goles en un intervalo de quince minutos durante la primera etapa. Theodore Wagner y Ernst Stojaspal lideraron una ofensiva implacable que revirtió el marcador, finalizando el primer tiempo con un inusual triunfo parcial de cinco a cuatro.

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El marcador final de siete a cinco en favor de Austria determinó un récord absoluto para la competición. La crónica oficial de la federación internacional de fútbol destacó el despliegue físico de ambos planteles en un terreno hostil que mermó las capacidades tácticas de los entrenadores.

En la era moderna, el enfrentamiento entre Bélgica y Japón en Rusia 2018 expuso la vigencia de estos giros argumentales. El seleccionado asiático sorprendió al inicio del segundo tiempo marcando dos goles rápidos a través de Genki Haraguchi y Takashi Inui, dejando a los europeos al borde.

Jan Vertonghen y Marouane Fellaini igualaron el encuentro mediante el juego aéreo. En la última jugada del tiempo regular, un contragolpe perfecto iniciado por el arquero Thibaut Courtois culminó en el gol de Nacer Chadli, sellando el tres a dos definitivo en los octavos de final del torneo.