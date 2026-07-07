Los dirigentes políticos festejaron la clasificación de Argentina: las reacciones de Milei, Macri y Bullrich

La agónica remontada de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial desató una ola de festejos que trascendió el ámbito deportivo. Minutos después del pitazo final, dirigentes de todo el arco político recurrieron a las redes sociales para celebrar la clasificación y destacar la actitud del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Javier Milei, quien publicó un mensaje cargado de euforia: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...". Más tarde, durante entrevistas radiales y una charla con Alejandro Fantino en Neura, definió el triunfo como "una remontada histórica" y aseguró que "a la Argentina no la pueden dar por muerta nunca".

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Mauricio Macri: "Qué ejemplo para los argentinos"

El expresidente Mauricio Macri fue otro de los dirigentes que celebró la victoria. En una primera publicación agradeció al plantel por una nueva alegría.

"Gracias Muchachos!!! Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo. Vamos Argentina!!!"

Una hora después volvió a expresarse con una reflexión sobre el significado del triunfo. "¡Qué ejemplo es este grupo para los argentinos! Aun cuando a veces las cosas no salen, cuando todo cuesta, cuando parece que está todo perdido, ellos siguen, no bajan los brazos y lo dejan todo en la cancha. ¡Y lo dan vuelta! Si pudiéramos imitarlos un poco, ¡qué futuro nos esperaría como país!".

Bullrich, Jorge Macri y funcionarios libertarios se sumaron a los festejos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó una foto haciendo el número tres con los dedos y escribió: "Hola, 911. Qué grande sos Argentinaaaa", en alusión al sufrimiento que generó el partido.

Más temprano también había comparado la entrega del equipo con una escena de cine. "Ni en Gladiador le pusieron tanta garra como Argentina hoy. Vamos Argentina, vamos Lionel Messi. El corazón de este equipo por Dios".

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resumió su reacción con un mensaje breve: "Qué locura!!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO".

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, escribió: "¡Vamos, Argentina!" y etiquetó al presidente Milei.

El asesor presidencial Santiago Caputo también se sumó al festejo con una publicación en tono de humor: "Parece que le grité los goles a todo el mundo en Rosada antes. La historia de mi vida".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un escueto pero efusivo: "Vamos Argentina carajo!!!!!!!!!".

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también celebró el triunfo con un mensaje acompañado por banderas argentinas y corazones.

Chiqui Tapia destacó el espíritu del equipo

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, destacó la entrega del plantel. "Sufriendo hasta el final, a lo Argentina, pero con la ilusión más viva que nunca. Orgulloso de este plantel y de la gente que nunca deja de alentar. Un paso más, Selección. A seguir así, todos juntos hasta el final. Y claro que nos merecemos bellos milagros".

Reacciones desde la oposición

Las felicitaciones también llegaron desde distintos sectores de la oposición. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman pidió que Juan Román Riquelme abra La Bombonera para homenajear a Leandro Paredes, una de las figuras del encuentro.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, habló del "orgullo de ser argentinos" y destacó a un equipo que "nunca deja de creer y lucha hasta el final".

La senadora radical Carolina Losada agradeció a los jugadores "por la garra y el hambre de gloria", mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró con un contundente: "¡Viva la patria, carajo!".

También se manifestaron el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla, la senadora Carolina Moisés, quien además agradeció a Claudio Tapia por el presente de la Selección, la diputada libertaria Karen Reichardt, el ministro bonaerense Andrés Larroque y el diputado Maximiliano Ferraro, entre otros.

La clasificación de Argentina volvió a unir, al menos por unas horas, a dirigentes de distintos espacios políticos detrás de un mismo festejo: la ilusión de seguir avanzando en el Mundial.

LB/MSS