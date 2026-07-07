Así se festejó en todo el país la clasificación de Argentina a cuartos de final

Tras el agónico 3 a 2 frente a Egipto, los festejos se multiplicaron en distintos puntos del país. Como ocurrió en otras victorias de la Selección argentina, miles de personas salieron a las calles con camisetas, banderas y bombos para celebrar la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

En la Ciudad de Buenos Aires, el principal punto de encuentro volvió a ser el Obelisco. Desde minutos antes del final del partido comenzaron a llegar hinchas a la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, donde se registraron caravanas de autos, bengalas celestes y blancas y los tradicionales cánticos dedicados a la Scaloneta.

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La ciudad de Rosario, celebró en el Monumento Nacional a la Bandera. Cientos de personas coparon el sector del mástil mayor con banderas argentinas y camisetas de la Selección, mientras una extensa caravana recorrió luego el centro de la ciudad.

Los festejos llegaron hasta Bangladesh, el país del sur de Asia que se fanatizó en los últimos años con la Selección argentina y particularmente con Messi.

En Córdoba, los hinchas se reunieron en el cruce de Patio Olmos y la avenida Hipólito Yrigoyen, el punto clásico de los festejos deportivos. Allí hubo bombos, banderazos y largas filas de vehículos que hicieron sonar sus bocinas durante varios minutos.

Los videos de Mendoza llegaron desde el epicentro fue el Kilómetro Cero, en la intersección de las calles San Martín y Garibaldi. Familias y grupos de amigos se acercaron con banderas y recorrieron el microcentro celebrando la clasificación.

En Mar del Plata, los festejos se trasladaron al Monumento a San Martín, sobre la avenida Luro, donde decenas de hinchas se reunieron apenas terminó el encuentro antes de iniciar una caravana por la costa.

También hubo celebraciones en la Patagonia. En Comodoro Rivadavia, la concentración fue en la esquina de San Martín y Güemes, mientras que en Cipolletti los hinchas coparon la zona de la plaza San Martín y las calles céntricas con caravanas de autos y motos.

En Villa Carlos Paz, uno de los principales puntos turísticos del país, vecinos y turistas se congregaron sobre la avenida General Paz, en pleno centro, donde improvisaron un banderazo y acompañaron los festejos con bocinazos y música.

Las imágenes de las distintas ciudades mostraron familias enteras, jóvenes y niños con camisetas de la Selección argentina, banderas celestes y blancas y un mismo objetivo, celebrar una clasificación que llegó después de una remontada histórica y que mantiene intacta la ilusión mundialista.

RG/MSS