"¡Éxtasis Messi!": la prensa del mundo, deslumbrada ante la Selección argentina y su capitán

Una vez más, las portadas de todo el mundo reprodujeron la figura de Lionel Messi rodeada de signos de admiración. Los titulares buscaron transmitir lo intransmisible: la sensación compartida de que durante el partido de Argentina contra Egipto el mundo presenció, otra vez, un milagro. Un milagro colectivo, liderado por un capitán de 39 años que no se resigna a dejar de ganar.

Algunos diarios, como el Daily News británico, le dedicaron la tapa completa. En letras tamaño catástrofe se lee "¡Qué remontada!". En efecto, lo dramático del partido fue el eje de muchas coberturas.

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Muchas tapas eligieron palabras relacionadas con tópicos religiosos. El diario deportivo francés L'Equipe tituló "Los milagros del Nilo". El diario Sport puso: “Messi lidera una épica remontada”, y agregó como subtítulo: “Otro milagro”

El italiano Corriere dello Sport plantó en tamaño catástrofe "¡Oh, mi Dios!", un título que en conjunción con la foto de Lionel Messi mirando hacia el cielo puede tener una doble interpretación: como las palabras del capitán, o como las del periodismo y el mundo todo ante él. En la volanta se sostiene categóricamente: "Messi, sos un mito".

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Para completar, el medio le regala a Messi una piropo en forma de comparación con Diego Maradona, y un suspiro de admiración ante la conjunción entre sus logros y su edad: "MaraLeo encanta al mundo a los 39 años".

El periódico As, de España, eligió para su portada la palabra "¡Viven!", que evoca una narrativa de muerte y resurrección muy adecuada a la montaña rusa emocional que presentó el partido.

En la misma línea, el brasileño Folha de Sao Paulo dijo "Argentina renace con Messi en una remontada electrizante".

Desde Italia, el diario QS esbozó una síntesis en tres palabras: "Messi, miedo y liberación".

La figura de Messi, protagonista absoluto de la jornada

Muchos otros medios eligieron enfocarse más en Messi que en la infartante secuencia del encuentro. El tradicional medio italiano La Gazzetta dello Sport puso en su portada "Éxtasis Messi", junto a la foto en la que el capitán flota en el aire, por encima de sus compañeros de equipo, que lo miran desde abajo como a una deidad.

En esa línea de mostrar al capitán ligeramente sobrehumano, el periódico español Mundo deportivo se permitió una humorada a costa del seleccionado egipcio: el título "Faraón Messi".

El Herald británico eligió destacar la dimensión colectiva del mito: "La magia de Messi inspira a la Argentina".

El brasileño O Globo eligió también la imagen de un Messi suspendido en el aire, por encima del resto de los mortales, y la acompañó con una frase que hipotetiza sobre el futuro: "Messi prorroga la Era Messi".

También el Kronen Zeitung, desde Austria, editorializó sobre la vigencia de Messi a sus 39 años: "¡Él sigue siendo el más grande!".

Son decenas las tapas del mundo repitiendo mensajes similares. Quizás la más sintética sea la del periódico deportivo mexicano Esto, que tituló simplemente "Siempre Messi".

Queda la incógnita de qué dirán el domingo 12, tras el esperado partido de Argentina contra Suiza en los cuartos de final.