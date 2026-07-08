Fútbol y política: una encuesta mide si la épica de la Selección se traduce en apoyo para Milei

Las dos últimas victorias de la Selección argentina en el Mundial 2026 despertaron una ola de entusiasmo entre los hinchas y dominaron la conversación en las redes sociales. Sin embargo, ese clima de euforia no logró trasladarse al terreno político.

Según la encuesta, la conversación vinculada al fútbol mostró niveles de alegría de entre el 64% y el 71% tras la remontada frente a Egipto, mientras que en la conversación política la alegría apenas alcanzó el 3% durante la misma jornada. Además, cuando ambas temáticas se mezclaron, el índice de sentimiento neto cayó hasta -72, el peor registro de todo el estudio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A pesar del 71% de alegria por la Scaloneta, el informe sostiene que "el Mundial mejora el ánimo del país, pero ese buen ánimo no se convierte en apoyo ni en una mejor imagen para el Gobierno", una conclusión que resume bajo la fórmula "clima sí, capital no”. Es decir que, hasta este punto, las emociones generadas por la Selección argentina logran sacar de foco a la política, pero no trasladarle alivio.

Uno de los datos más relevantes del informe es que el crecimiento del entusiasmo fue prácticamente exclusivo de la Scaloneta. Antes del partido frente a Egipto, apenas el 15% de las menciones sobre el plantel tenían una carga emocional positiva. Después de la clasificación, ese porcentaje escaló al 71%.

En el caso de Lionel Messi, la positividad pasó del 27% al 64%, mientras que la conversación sobre la Selección argentina aumentó del 35% al 52%.

La Libertad Resiste: según otra encuesta, pese a los problemas Milei mantiene buenas chances de reelección

La evolución fue muy diferente en la política. Allí las menciones positivas apenas crecieron del 1% al 8%, una variación que el propio informe considera insuficiente para hablar de un cambio significativo en la percepción pública.

Política y futbol, dos universos en un mismo país

El estudio también comparó las emociones predominantes en ambos universos. Mientras que el 54% de las menciones futboleras estuvieron asociadas con la alegría y otro 8% con la confianza, la conversación política estuvo dominada por la ira (36%) y el asco (31%), dejando apenas un 3% de mensajes vinculados con la alegría.

Esto demuestra que convivieron dos climas emocionales completamente distintos durante los mismos días del Mundial, el enojo y la ira hacia la política y la alegría y la euforia por un Mundial que aparece como aliciente de la realidad.

El informe también señala que el 7 de julio, cuando Argentina derrotó a Egipto, las conversaciones sobre fútbol alcanzaron 74.909 menciones, casi seis veces más que las 12.584 menciones vinculadas con la política. Aun así, ambos temas coexistieron sin que el éxito deportivo modificara el tono del debate político.

Otro dato que destaca el estudio es que la politización del fútbol disminuyó a medida que crecían las emociones positivas por la actuación del equipo nacional. La proporción de publicaciones que mezclaban fútbol y política pasó del 4,1% al 1,7% entre un partido y otro, lo que sugiere que, cuanto más épico fue el triunfo, menos espacio hubo para incorporar discusiones partidarias.

Encuesta: la corrupción es la principal preocupación de casi el 50% de los argentinos

Respecto del Gobierno nacional, es evidente que Javier Milei intentó apropiarse de la narrativa épica de la clasificación mediante declaraciones y publicaciones en redes sociales, utilizando conceptos como la "resurrección" o el “sufrimiento”, los mismos con los que se refiere a su gestión y proyecto de gobierno. Sin embargo, esos intentos no modificaron el clima general.

De hecho, el informe registró que las menciones donde aparecían simultáneamente el Gobierno y el Mundial obtuvieron un Índice de Sentimiento Neto (ISN) de -72,2, mientras que las referencias específicas a la Casa Rosada alcanzaron -80,5 y las vinculadas a Milei, -66,9, todos valores negativos.

Además, el pico de conversaciones que mezclaban fútbol y política no estuvo impulsado por el oficialismo, sino por la repercusión del episodio judicial relacionado con Cristina Fernández de Kirchner durante el Mundial. Según el estudio, ese fue el principal motor del cruce entre ambos temas, mientras que el argumento de que el Gobierno utilizó el torneo como "cortina de humo" tuvo una presencia marginal dentro del universo analizado.

En sus conclusiones, Reputación Digital sostiene que el único espacio que conserva una valoración emocional claramente positiva es la Selección argentina y que esa reserva simbólica no se traslada ni a los dirigentes políticos ni al Gobierno nacional.

Para la consultora, el Mundial sí genera un mejor clima social, pero ese efecto funciona únicamente como un activo emocional de corto plazo. En otras palabras, el entusiasmo por la Scaloneta mejora el humor colectivo, aunque no alcanza para fortalecer la imagen del oficialismo ni para producir un aumento medible del respaldo político.

El estudio fue realizado por Reputación Digital, que analizó 162.014 menciones públicas entre el 1 y el 8 de julio mediante su plataforma Sapiens/Manager.

RG/fl