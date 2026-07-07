La crisis por Adorni impactó en Milei: quinto mes consecutivo de comentarios negativos en redes sociales

Javier Milei registró en junio su quinto mes consecutivo de caída en los comentarios sobre su gestión en el “ecosistema digital”, con un 53% de menciones negativas, según un informe realizado en el sexto mes del año por la consultora especializada Ad Hoc Digital y difundido por NA.

El informe señala que los comentarios hacia el mandatario fueron en un 53% negativos, en un 9% neutros y solo en un 38% positivos; estos últimos apoyados en la baja de la inflación y en el triunfo en Colombia del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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El caso Adorni

Además destaca como principal elemento negativo para Milei la crisis generada por las denuncias contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y explica que “la negatividad en la conversación sobre el Presidente se consolida por quinto mes consecutivo”.

El informe fue elaborado utilizando como herramientas “Onclusive y Google Trends”, entre el 1 y el 30 junio de 2026, analizado “todas las redes sociales de acceso público y portales web”.

El trabajo indica que “durante los 4 meses que estuvo el ‘Caso Adorni’ en agenda, el Gobierno encadenó una serie de decisiones que solo profundizaron la presencia del tema en lugar de clausurarlo”.

Para la consultora Adorni “copó la agenda relacionada al presidente los últimos meses y le traccionó una negatividad muy alta”, y al mismo tiempo “el protagonismo de (la secretaria general de la Presidencia) Karina Milei, fue otro factor negativo para la imagen digital de Javier Milei”.

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Qué dice el informe de Ad Hoc

El informe analiza las conversaciones en las comunidades digitales -una de las bases de expansión de Milei para llegar a la Presidencia-, con participación genuina de usuarios de base y que no está guiada por medios de comunicación.

El trabajo mide además el sentimiento digital hacia Manuel Adorni, Karina Milei y Patricia Bullrich y sostiene que la senadora y ex ministra de Seguridad es la que más positividad le aportó al jefe del estado.

Bullrich obtuvo un 43,6% de comentarios positivos, un 13,4% de neutros y un -43% de negativos, mientras que Karina Milei obtuvo, en ese mismo orden, un -71% 11,8% y 17,2% y Adorni un -71.1%, 8,7% y 21,2%.

“En todo momento, Patricia Bullrich fue la figura del Gobierno que más positividad le aportó al presidente Milei en el ecosistema digital, inclusive durante la vigencia del escándalo. Su diferenciación fue una apuesta estratégica”, agrega el trabajo.

También remarca que la presencia en el Poder Ejecutivo de figuras alguna vez relacionadas al PRO “tiñen al gabinete violeta de amarillo”, y si bien “con el triunfo electoral de octubre de 2025 el Gobierno aumentó su contingente legislativo”, el bloque del PRO “sigue siendo fundamental para conseguir las mayorías parlamentarias que Milei necesita”.

Además, destaca que “las publicaciones que mencionan a Mauricio Macri crecieron un 26% en junio con respecto al mes anterior”.

Otras de las conclusiones del análisis sostiene que en junio “la comunidad libertaria solo pudo instalar positividad al hablar de inflación y del triunfo de la derecha en Colombia. Todos los demás temas de conversación fueron negativos para el presidente”.

Fuente: NA.