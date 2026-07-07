Resistencia explotó tras la remontada de Argentina: miles de hinchas coparon el centro

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se vivió con euforia en Resistencia, donde una multitud copó el centro de la ciudad después del triunfo 3-2 ante Egipto, en un partido que tuvo todos los condimentos de una noche mundialista inolvidable.

Como ya había ocurrido tras el partido anterior, las calles céntricas volvieron a llenarse de hinchas con banderas argentinas, camisetas, rostros pintados y bocinazos. En pocos minutos, autos, motos y grupos de familias comenzaron a concentrarse en torno a la Plaza 25 de Mayo, que terminó colmada por una celebración popular que se extendió durante la noche.

El clima fue de desahogo. Argentina perdía 2-0 y parecía quedar al borde de la eliminación, pero en el tramo final llegaron los goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para sellar una remontada épica que desató la locura en todo el país y también en el corazón de la capital chaqueña.

Caso Axel González: pidieron sobreseer al amigo que lo vio correr antes de desaparecer

Banderas, motos y el Himno en plena Plaza 25 de Mayo

En Resistencia, el festejo tuvo una postal repetida pero siempre impactante: miles de personas avanzando hacia el centro, motos circulando en caravana, autos haciendo sonar sus bocinas y familias enteras reunidas frente a la plaza principal.

La Plaza 25 de Mayo se transformó en el punto de encuentro de la celebración. Jóvenes, niños, adultos y grupos de amigos se concentraron con camisetas de la Selección, gorros, bombos improvisados y banderas celestes y blancas.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando algunos vecinos pusieron el Himno Nacional Argentino y la multitud comenzó a corearlo. La escena, acompañada por aplausos, saltos y cánticos, marcó uno de los picos de la noche en el centro resistenciano.

Contrabando en la costa del Bermejo: persecución, autos abandonados y 41 cajas de cigarrillos secuestradas

El centro chaqueño, otra vez teñido de celeste y blanco

La celebración también dejó una fuerte presencia de motos y autos que circularon por las principales calles del microcentro. Con banderas flameando desde ventanillas, cascos y capós, los hinchas acompañaron la clasificación con los clásicos cánticos de cancha y gritos por Messi.

La imagen volvió a reflejar el impacto social que genera cada partido de la Selección en la provincia. Tras una victoria dramática, la capital chaqueña respondió con una movilización espontánea que reunió a miles de personas en el centro.