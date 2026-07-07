Caso Axel González: pidieron sobreseer al amigo que lo vio correr antes de desaparecer

El caso Axel González registró una nueva presentación en la investigación. La fiscal provisoria del Equipo Fiscal N° 14, Julieta Arolfo, solicitó al Juzgado de Garantías N° 3 el sobreseimiento parcial y definitivo de Ariel Esteban Lázaro, el amigo de Axel que hasta ahora aparecía señalado como una de las últimas personas que lo había visto con vida antes de su desaparición.

Lázaro, conocido en el expediente como “Pavita”, había sido imputado por el delito de encubrimiento, bajo la sospecha de haber brindado versiones contradictorias o de haber obstaculizado la investigación. Sin embargo, tras revisar el conjunto de testimonios, registros fílmicos, informes policiales y constancias incorporadas a la causa, la Fiscalía concluyó que no hay elementos para sostener esa acusación.

Para el Ministerio Público, la prueba reunida no solo no permite atribuirle responsabilidad penal, sino que además ubica a Lázaro en otro rol dentro de la causa: el de una persona que estuvo con Axel hasta el momento en que comenzó una persecución policial en el barrio Anunciación de Fontana.

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De sospechoso a testigo de la corrida

El planteo fiscal marca un cambio fuerte en la lectura del expediente. Según la resolución, los elementos de prueba “confirman la veracidad” de los dichos de Lázaro y permiten reconstruir que él estuvo junto a Axel Alejandro González durante la madrugada del 17 de mayo, hasta que se produjo la intervención de personal policial.

La fiscalía sostuvo que Lázaro no desplegó maniobras para desviar la investigación ni proteger a eventuales responsables. Por el contrario, entendió que sus manifestaciones fueron corroboradas por otras declaraciones y por elementos objetivos, entre ellos cámaras de seguridad y registros de GPS de móviles policiales.

En términos procesales, Arolfo pidió aplicar los artículos 357 y 359, inciso 1, segundo supuesto, del Código Procesal Penal del Chaco, al considerar que el hecho investigado no fue cometido por el imputado. El sobreseimiento solicitado corresponde al delito de encubrimiento, previsto en el artículo 277, inciso 1, apartado “a”, del Código Penal.

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La última madrugada de Axel

La causa se inició a partir de la denuncia de la madre de Axel, María Inés Gómez, quien informó que su hijo había salido el sábado 16 de mayo por la tarde desde su casa del barrio Takay de Puerto Tirol con destino a la vivienda de su novia, en Fontana, pero nunca llegó.

En la reconstrucción fiscal, Lázaro aparece como una pieza central para ordenar las últimas horas conocidas de Axel. Según lo incorporado al expediente, ambos estuvieron juntos durante la noche y luego se desplazaron por distintos sectores de Fontana. Ya durante la madrugada, al salir del barrio Anunciación, habrían sido interceptados por un móvil policial de la Comisaría Segunda de Fontana.

De acuerdo con la versión que la Fiscalía ahora considera corroborada, los policías habrían preguntado por Axel, quien era conocido como “Rulo”, y luego se inició una corrida. Lázaro habría quedado separado, mientras Axel escapó hacia una zona de monte y hacia las inmediaciones de la Iglesia Nuestra Señora de la Anunciación y la vivienda de Antonio Omar Iñíguez.

Ese punto es clave: para la Fiscalía, Lázaro no fue quien tuvo el último contacto directo con Axel en el tramo final de la secuencia, sino quien presenció el inicio de la persecución y luego relató lo ocurrido a familiares y vecinos.

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Cámaras, GPS y testigos que respaldaron su versión

El requerimiento fiscal destaca que varios testimonios recolectados durante junio coincidieron en aspectos centrales del recorrido de Axel y Lázaro. Vecinos del barrio Anunciación declararon haber visto a Axel agitado, corriendo o siendo seguido por policías, mientras otros ubicaron a Lázaro en la zona minutos después, contando que los uniformados habían corrido a Axel.

También se incorporó un análisis de cámaras de seguridad. Según ese informe, a la 1:55 se observó a dos personas con ropa oscura caminando por avenida Marconi, y a las 2:00:55 esas mismas personas fueron registradas en otra cámara de calle Primero de Mayo. Minutos después, a las 2:04:24, se observó el paso de un patrullero con destellos azules.

A eso se sumaron los registros GPS del móvil policial N-156 de la Comisaría Segunda de Fontana. Para la Fiscalía, esos datos ubican efectivamente al patrullero en la zona del barrio Anunciación durante la franja horaria en la que Axel fue visto por última vez.

La prueba material también forma parte de la reconstrucción. En los rastrillajes posteriores se secuestró un cuchillo tipo serrucho y se hallaron ojotas que fueron vinculadas a Axel: una en inmediaciones del predio de la iglesia y otra entregada por la madre, quien la recibió por intermedio de familiares tras haber sido hallada cerca de la vivienda de Iñíguez.

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“No hubo contradicciones” ni prueba directa contra Lázaro

Uno de los fundamentos más importantes del pedido de sobreseimiento surge de las declaraciones de funcionarios policiales que intervinieron en los primeros tramos de la investigación. Según el escrito fiscal, el subcomisario Renzo David Castillo declaró que no pidió la detención de Lázaro, no advirtió contradicciones o inconsistencias en sus dichos y no detectó elementos que lo incriminaran.

En la misma línea, el comisario Nelson Marcelo Alvarenga sostuvo que no obtuvieron testimonios que involucraran directamente a Lázaro en el hecho investigado.

Con esos elementos, la Fiscalía concluyó que no se logró sostener la hipótesis inicial según la cual Lázaro habría intentado obstaculizar el descubrimiento de la verdad. Para Arolfo, esa imputación quedó desvirtuada por la prueba reunida durante la investigación penal preparatoria.

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Un sobreseimiento que no cierra el caso

El pedido fiscal no implica el cierre de la causa por la desaparición de Axel González. Lo que se solicita es apartar definitivamente a Ariel Lázaro de la imputación por encubrimiento, al considerar que no cometió el hecho atribuido.

La investigación principal continúa abierta y mantiene como eje central determinar qué ocurrió con Axel después de aquella corrida en el barrio Anunciación. La nueva lectura de la Fiscalía reordena el mapa de responsabilidades: Lázaro deja de ser considerado un presunto encubridor y pasa a quedar ubicado como un testigo relevante de la última secuencia conocida.

El planteo deberá ser resuelto ahora por el Juzgado de Garantías N° 3, que tiene en sus manos la decisión de hacer lugar o no al sobreseimiento parcial y definitivo solicitado por el Ministerio Público.