Pruebas Aprender 2025: Misiones obtuvo una mejoría en Lengua

Los resultados del Operativo Aprender 2025 indicaron que un 72,9% de los estudiantes misioneros leen, escriben y entienden de manera satisfactoria y avanzada; una mejora significativa en comparación a los resultados de las pruebas Aprender del 2023 donde un 61% de los estudiantes alcanzaron ese objetivo.

A su vez dicha mejoría, que representa un crecimiento de 11 puntos porcentuales, ubica a la provincia por encima del promedio de mejora nacional en el área de lengua, informó el Gobierno de Misiones.

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Pruebas Aprender 2025

Otro de los logros más relevantes es que solo el 6% de los estudiantes está por debajo del nivel básico en lengua, siendo este último el porcentaje más bajo histórico desde el 2013 que se toma la evaluación. Se trata de otro resultado significativo teniendo en cuenta que en 2023, ese segmento crítico representaba el 13,3%, es decir más del doble.

Además Misiones mejoró el rendimiento con una participación récord: el 96,7% de los establecimientos de la provincia (1.117 escuelas) formaron parte de la evaluación. Es un porcentaje que también ubica a la provincia por encima del promedio nacional en cuanto al compromiso institucional.

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Matemática

Finalmente, el desafío continúa siendo fortalecer el área de matemática donde un 46,5% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios, es decir, un 26% menos que en lengua.

Cabe destacar que las pruebas Aprender miden los aprendizajes en Lengua y Matemática de los alumnos de 6to grado, dividiendo el rendimiento en cuatro niveles de desempeño: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. La edición 2025 de este relevamiento nacional registró un universo de 752.936 estudiantes evaluados en 20.298 escuelas de todo el territorio argentino, marco en el cual la provincia de Misiones consolidó sus indicadores de rendimiento.