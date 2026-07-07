Centrales sindicales marcharán en Chaco contra las políticas de Nación y Provincia

La delegación Sáenz Peña de la CGT, junto a las dos CTA, gremios, movimientos sociales y organizaciones de jubilados, convocó a una jornada provincial de protesta para este miércoles 8 de julio en distintas plazas del Chaco.

En la ciudad termal, la concentración está prevista para las 18 horas en la Plaza San Martín, donde los organizadores llamaron a participar a trabajadores, jubilados, vecinos y organizaciones comunitarias.

La medida fue definida durante el último plenario realizado en el Club Morava y forma parte de una convocatoria que se replicará en distintas localidades de la provincia.

Contrabando en la costa del Bermejo: persecución, autos abandonados y 41 cajas de cigarrillos secuestradas

Rechazo al ajuste y campaña solidaria para El Impenetrable

Desde las centrales sindicales explicaron que la movilización tendrá un doble objetivo. Por un lado, expresar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y del Gobierno provincial. Por otro, impulsar una campaña solidaria destinada a familias del Impenetrable chaqueño.

En ese marco, convocaron a quienes participen de la concentración en Sáenz Peña a llevar alimentos no perecederos, ropa de abrigo o frazadas, que luego serán destinadas a familias que atraviesan una situación crítica en esa región de la provincia.

Los sectores organizadores señalaron que la protesta busca visibilizar el impacto del ajuste económico sobre trabajadores, jubilados y sectores populares, en un contexto de pérdida de ingresos, aumento del costo de vida y dificultades sociales en distintos puntos del Chaco.

Caso Axel González: pidieron sobreseer al amigo que lo vio correr antes de desaparecer

La jornada de este miércoles será presentada por las organizaciones gremiales como el inicio de un plan de lucha que continuará con nuevas instancias de debate y organización.

Según adelantaron, el próximo plenario provincial se realizará en General San Martín, donde las centrales sindicales y organizaciones participantes definirán las próximas medidas.