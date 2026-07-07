Contrabando en la costa del Bermejo: persecución, autos abandonados y 41 cajas de cigarrillos secuestradas

Un procedimiento policial en la zona de Colonia Campo Sabina, cerca de la ribera del río Bermejo, derivó en el secuestro de tres vehículos y un cargamento de cigarrillos presuntamente ingresados de contrabando. La intervención comenzó tras una alerta emitida por la División Drogas Peligrosas de Formosa, que advirtió sobre la circulación de rodados sospechosos por caminos vecinales del departamento General San Martín.

Con esa información, efectivos de la Dirección de Zona Interior montaron controles en distintos accesos rurales. Durante la siesta, los agentes detectaron tres vehículos que coincidían con las características informadas. Al advertir la presencia policial, los conductores iniciaron una maniobra de escape por caminos de tierra, lo que activó una persecución y un operativo cerrojo con apoyo de distintas unidades.

El hallazgo de un Toyota oculto entre la vegetación

Tras el rastrillaje en la zona costera, los efectivos localizaron un Toyota Corolla escondido entre pastizales. El vehículo estaba abandonado y, al inspeccionarlo, encontraron en su interior varias cajas de cigarrillos marca Rodeo. En los alrededores también fueron halladas bolsas con más mercadería.

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El procedimiento continuó en paralelo en otros sectores de la zona. Personal de Gendarmería Nacional interceptó una Toyota Hilux en la que viajaban dos hombres con domicilio en la ciudad de Formosa, quienes quedaron demorados por orden de la autoridad interviniente.

Además, efectivos de la Comisaría de Presidencia Roca y de la Sección Rural Colonia Alcalá hallaron una Volkswagen Amarok abandonada en otro punto del operativo.

Tres vehículos secuestrados y causa en la Justicia Federal

Como resultado del procedimiento, fueron secuestrados el Toyota Corolla, la Toyota Hilux y la Volkswagen Amarok, junto con el cargamento de cigarrillos. Según los primeros datos informados, la mercadería incautada estaría compuesta por 41 cajas de 50 brezas de cigarrillos y otras 10 brezas sueltas.

Por disposición de la Fiscalía Federal, las actuaciones quedaron a cargo de Gendarmería Nacional Argentina, mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento.

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También se aguardan pericias y verificaciones sobre los vehículos secuestrados, con el objetivo de establecer si registran pedidos de secuestro o si fueron utilizados exclusivamente para el traslado de la mercadería.

El caso quedó encuadrado en una investigación federal por presunto contrabando de cigarrillos, una modalidad frecuente en zonas de frontera y pasos informales vinculados al movimiento entre provincias y áreas ribereñas.