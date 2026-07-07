El Gobierno de Corrientes paga el Plus Unificado de $110 mil desde este miércoles

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes ratificó el esquema de liquidación de los beneficios complementarios que integran el ingreso salarial mensual del sector estatal. A partir de este miércoles 8 de julio, se iniciará el pago del Adicional Remunerativo Mensual, técnicamente denominado Plus Unificado, el cual se mantiene en la suma de $110 mil por cada agente. La liquidación alcanzará de forma simultánea a la totalidad de los trabajadores activos, así como al sector pasivo de jubilados y pensionados de las cajas provinciales.
La ingeniería del cronograma debió ser adaptada de forma excepcional por la acumulación de jornadas no laborables en el almanaque civil. Los días 9 y 10 de julio rigen como feriados nacionales en conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, mientras que el jueves 16 de julio se aplicará el feriado provincial por el 126° aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí.
Por tal motivo, el esquema se reactivará tras el fin de semana largo y concluirá recién a finales de la próxima semana.
El calendario detallado por terminación de documento
Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los puntos de atención presencial y garantizar la disponibilidad física de circulante en la red de distribución bancaria, la liquidación se ejecutará de manera escalonada según la finalización del DNI:
- Miércoles 8: percibirán los agentes con documentos terminados en 0 y 1.
- Lunes 13: turno para los beneficiarios con terminaciones 2 y 3. No obstante, desde la cartera económica aclararon que este tramo ya estará acreditado y disponible desde el jueves 9 a través de la plataforma de homebanking y la red de cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.
- Martes 14: cobrarán aquellos con DNI finalizados en 4 y 5.
- Miércoles 15: Corresponde a los agentes con documentos que terminen en 6 y 7.
- Viernes 17: finaliza el cronograma con las terminaciones 8 y 9. Al igual que el segundo tramo, estos fondos se adelantarán de manera electrónica y estarán operativos en las cuentas sueldo desde el jueves 16.
La acreditación de este beneficio complementario funciona como el primer eslabón del esquema de recomposición del consumo interno para los agentes públicos correntinos, previo a la liquidación de los haberes mensuales ordinarios de la administración pública.
Las autoridades financieras recomendaron a los usuarios priorizar el uso de los canales digitales de pago y las transferencias electrónicas para mitigar las filas en las terminales físicas durante las jornadas festivas que afectarán la actividad bancaria habitual en toda la jurisdicción.