El Gobierno de Corrientes paga el Plus Unificado de $110 mil desde este miércoles

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes ratificó el esquema de liquidación de los beneficios complementarios que integran el ingreso salarial mensual del sector estatal. A partir de este miércoles 8 de julio, se iniciará el pago del Adicional Remunerativo Mensual, técnicamente denominado Plus Unificado, el cual se mantiene en la suma de $110 mil por cada agente. La liquidación alcanzará de forma simultánea a la totalidad de los trabajadores activos, así como al sector pasivo de jubilados y pensionados de las cajas provinciales.

​La ingeniería del cronograma debió ser adaptada de forma excepcional por la acumulación de jornadas no laborables en el almanaque civil. Los días 9 y 10 de julio rigen como feriados nacionales en conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, mientras que el jueves 16 de julio se aplicará el feriado provincial por el 126° aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí.

Por tal motivo, el esquema se reactivará tras el fin de semana largo y concluirá recién a finales de la próxima semana.

​El calendario detallado por terminación de documento

​Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los puntos de atención presencial y garantizar la disponibilidad física de circulante en la red de distribución bancaria, la liquidación se ejecutará de manera escalonada según la finalización del DNI:

​ Miércoles 8: percibirán los agentes con documentos terminados en 0 y 1 .

percibirán los agentes con documentos terminados en . ​ Lunes 13: turno para los beneficiarios con terminaciones 2 y 3 . No obstante, desde la cartera económica aclararon que este tramo ya estará acreditado y disponible desde el jueves 9 a través de la plataforma de homebanking y la red de cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.

turno para los beneficiarios con terminaciones . No obstante, desde la cartera económica aclararon que este tramo ya estará acreditado y a través de la plataforma de y la red de del SA. ​ Martes 14: cobrarán aquellos con DNI finalizados en 4 y 5 .

cobrarán aquellos con DNI finalizados en . ​ Miércoles 15: Corresponde a los agentes con documentos que terminen en 6 y 7 .

Corresponde a los agentes con documentos que terminen en . ​Viernes 17: finaliza el cronograma con las terminaciones 8 y 9. Al igual que el segundo tramo, estos fondos se adelantarán de manera electrónica y estarán operativos en las cuentas sueldo desde el jueves 16.

​La acreditación de este beneficio complementario funciona como el primer eslabón del esquema de recomposición del consumo interno para los agentes públicos correntinos, previo a la liquidación de los haberes mensuales ordinarios de la administración pública.

Las autoridades financieras recomendaron a los usuarios priorizar el uso de los canales digitales de pago y las transferencias electrónicas para mitigar las filas en las terminales físicas durante las jornadas festivas que afectarán la actividad bancaria habitual en toda la jurisdicción.