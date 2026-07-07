Separaron de la fuerza a la mujer policía detenida con cocaína: cuál era su rol en la banda narco

La Jefatura de la Policía de Corrientes ejecutó de forma perentoria los mecanismos de expulsión administrativa interna tras el escándalo desatado por la captura de un cuadro de sus filas en un megaoperativo federal antidrogas. A través de un pronunciamiento oficial, la cúpula de la fuerza provincial confirmó la separación de la fuerza de la oficial subayudante que fuera arrestada por la Policía Federal Argentina (PFA) con un cargamento de 37,226 kilogramos de cocaína compactada.

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“En concordancia con los lineamientos impartidos por el Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Seguridad, se dispuso de manera inmediata la separación de la fuerza conforme a la normativa administrativa vigente y sin perjuicio de la evolución del proceso judicial”, sentenciaron las autoridades de la Jefatura.

El comando policial buscó preservar el prestigio de la repartición ante el impacto social del caso, remarcando una política de severidad interna: “La Policía de la Provincia de Corrientes reafirma que no habrá tolerancia alguna frente a conductas que comprometan la integridad institucional. Ningún integrante de esta fuerza estará por encima de la ley ni recibirá un trato diferente por su condición de funcionario policial”, ratificó el documento emitido por la institución.

El legajo interno y el nexo logístico con el Chaco

Un dato clave aportado por la Jefatura de Policía es que el comportamiento de la oficial subayudante y sus nexos con la banda delictiva ya se encontraban bajo la lupa de los propios organismos de control interno. La Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la policía correntina mantenía, desde hacía dos meses, un legajo de investigación abierto en paralelo dentro de la fiscalía federal de Corrientes, aportando pruebas de campo sustanciales y discretas para acelerar el desborde de la red de tráfico.

Los avances de la instrucción judicial, bajo la conducción de la Unidad Fiscal de Corrientes - Área de Investigaciones y Litigios de Casos Complejos a cargo de la doctora Tamara Pourcel, determinaron que el rol de la funcionaria policial era estratégico para la supervivencia comercial de la banda.

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De acuerdo a las hipótesis de los investigadores, la uniformada aprovechaba presuntamente su condición y sus credenciales para facilitar el traslado de estupefacientes desde la provincia del Chaco hacia Corrientes capital, burlando los controles camineros interprovinciales sobre el puente general Belgrano.

La causa penal se había iniciado formalmente en enero de este año, delegando las tareas de inteligencia criminal más complejas en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Corrientes de la PFA.

Durante más de cuatro meses de pesquisas, los agentes federales emplearon escuchas telefónicas directas y seguimientos móviles que permitieron geolocalizar la red de búnkeres de acopio, fraccionamiento y transporte.

Allanamientos simultáneos y los elementos secuestrados

Con el cúmulo de evidencias consolidadas, el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Corrientes libró las órdenes de allanamiento para siete propiedades distribuidas en puntos estratégicos del ejido urbano. Las irrupciones tácticas se concentraron sobre inmuebles de las calles Alejandro Dumas, Héroes de Malvinas, Cirilo Blanco, Alberti y la avenida Alta Gracia.

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El inventario definitivo de los elementos confiscados por la justicia federal incluyó:

Estupefacientes: 37,226 kilogramos de clorhidrato de cocaína (cuyos panes llevaban el relieve del tiburón de la firma "Paul & Shark").

Armamento: una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador y municiones del mismo calibre, junto a cartuchería de diversos diámetros.

Logística y valores: ocho teléfonos celulares de última generación, tres motocicletas utilizadas para el narcomenudeo de cercanía, 352.460 pesos en efectivo, 100 dólares estadounidenses y balanzas de precisión de alta sensibilidad.

Transacciones: un dispositivo Posnet electrónico de cobro virtual, utilizado presuntamente para el blanqueo de las transacciones de la organización criminal.

Las dos mujeres detenidas, ambas mayores de edad, permanecen alojadas de forma incomunicada en dependencias de detención federal, bajo la imputación formal de infracción a la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes.

El Ministerio de Seguridad provincial anticipó que continuará auditando los legajos de los destinos recientes de la oficial exonerada para descartar la existencia de posibles partícipes o encubridores dentro de las comisarías del área metropolitana.