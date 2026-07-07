El Ministerio de Educación modificó los horarios de clases por el partido de Argentina

La expectativa por el avance de la Selección Argentina de Fútbol en la fase eliminatoria del Mundial 2026 volvió a impactar de forma directa en el cronograma de la administración pública provincial. A través de una resolución oficial de contingencia técnica, el Ministerio de Educación de Corrientes informó que el desarrollo ordinario de las actividades áulicas programadas para este martes sufrirá modificaciones excepcionales en sus horarios de apertura y cierre, abarcando a todo el universo escolar de la capital y el interior.

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La disposición ministerial busca unificar los criterios de organización institucional ante las diversas consultas pedagógicas recibidas en las últimas horas por parte de las conducciones escolares.

“A fin de brindar claridad respecto de las directivas impartidas por los supervisores de nivel, y con motivo del partido que disputará la Selección Argentina este martes a las 13:00, se informa que los establecimientos educativos de turno mañana podrán finalizar su jornada a las 12:00”, detalló el comunicado oficial difundido por la cartera que conduce la política educativa provincial.

Esquema de contingencia para el turno tarde

La reingeniería horaria diseñada por los equipos técnicos de la Provincia contempla asimismo una flexibilización especial para el alumnado y el cuerpo de educadores que asisten a los establecimientos durante la segunda mitad del día, evitando el ausentismo masivo y garantizando las condiciones de seguridad en el transporte urbano durante la franja horaria del encuentro ecuménico.

De esta manera, las autoridades provinciales ratificaron que los colegios correspondientes al turno tarde verán retrasada su apertura de portones, disponiéndose que “iniciarán sus actividades a las 16:00”.

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La medida regulatoria otorga un margen de tiempo prudencial para que las familias y los efectores del sistema puedan desmovilizarse de los hogares una vez concluido el juego de la Copa del Mundo.

Por último, el documento oficial del Ministerio de Educación de la Provincia remarcó el carácter universal de la flexibilización horaria dentro de los establecimientos públicos y de gestión privada de la jurisdicción.

“Se aclara que la presente medida alcanza a toda la comunidad educativa de todos los niveles (estudiantes, personal docente y no docente)”, concluyeron las autoridades, garantizando que el personal de maestranza, administrativos y auxiliares comparta idéntico criterio de excepción laboral durante la jornada deportiva nacional.