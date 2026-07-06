Encuesta: la corrupción es la principal preocupación de casi el 50% de los argentinos

En medio de los distintos escándalos en la política, como el caso de Manuel Adorni y el de $LIBRA, una nueva encuesta demostró que casi el 50% de los argentinos ve a la corrupción como su principal preocupación, ubicando el tema por encima del desempleo, la impunidad y el deterioro de las instituciones democráticas.

El estudio de opinión fue realizado del 26 al 30 de junio por Latam Pulse, una iniciativa conjunta entre AtlasIntel y Bloomberg, sobre un total de 2202 casos de todo el país y se le adjudica un margen de error de un 2%. En el informe se destaca que los datos se recogieron con el sistema Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR), por el que se reclutan participantes de forma aleatoria durante su navegación habitual en la web.

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En un contexto donde el 62% afirma que la economía del país es "mala", al igual que otro 73% lo hace con el mercado de trabajo, en la encuesta se registró que un 47,9% sostiene que la corrupción encabeza el ranking de principales problemas de Argentina.

El desempleo, con 39,5%, y la impunidad y el sistema judicial, con 37,8%, son los dos temas que se posicionaron luego en la lista de preocupaciones de los argentinos. Ambos fueron seguidos del debilitamiento de la democracia y las instituciones (30,3%) y la situación económica en términos generales (30,1%), completando el top cinco.

Los altos precios e inflación (20,8%) aparecen en el sexto lugar, seguidos por los impuestos altos y la falta de facilidades para negocios (18,8%), la inseguridad (16,1%), la educación (15,8%), el narcotráfico (9,4%), las obras públicas (5,2%), la salud (4,9%), la migración (3,9%), el medioambiente (1,7%) y la electricidad (0,3%).

En el análisis de la serie temporal en la encuesta se advirtió sobre un crecimiento de la percepción de la corrupción como un problema por parte de los argentinos. En este contexto, en octubre de 2024 tenía un 36%, del cual escaló a 55% en agosto de 2025 y se ubica actualmente en 47,9%, presentando un leve descenso del 51% que registró en mayo.

En este contexto, los altos precios e inflación, que escalaron hasta el 44% en mayo de 2024, registraron su nivel más bajo en junio de este año con 20,8%. Este dato podría interpretarse como que la percepción ciudadana de la presión inflacionaria como un problema cedió frente a otros temas de debate y polémica en el país.

En lo que respecta a la percepción sobre la situación económica del país, 62% de los argentinos calificó la economía de Argentina como "mala", contra un 27% que la considera "buena" y otro 11% que la ve "normal".

Los encuestados también indicaron evaluaciones negativas en la situación económica familiar, la cual fue calificada como "mala" por un 54%, como "normal" por un 29% y como "buena" solo por un 17%. A su vez, el mercado de trabajo recibió la peor calificación, con una evaluación negativa de 73%, una positiva de 13% y una "normal" de 14%.

En cuanto a las expectativas para los próximos seis meses, un 49%, casi la mitad, considera que la economía va a empeorar, contra un 41% que afirma que espera que mejore y un 10% que afirma que estará estable. En esta línea, un 49% proyecta un mayor deterioro del mercado de trabajo, contra un 34% que anticipa una mejora y un 17% que afirma que permanecerá estable.

Percepción sobre la gestión del Gobierno

En lo que respecta a la percepción del gobierno de Javier Milei, el estudio indicó que la administración libertaria presenta una desaprobación de 58,2%, contra una aprobación de 39,7% y un 2,1% que no emite opinión. En este sentido, la aprobación del mandatario tuvo su piso en febrero y marzo de 2026 con un 36%, repuntando a 40% en mayo.

En cuanto al desglose de la evaluación del gobierno libertario, la gestión es calificada como "mala" o "muy mala" por un 53,8%, contra un 33,5% que la ve "buena" o "excelente" y otro 12,7% que la califica como "regular". La valoración negativa se encuentra trepando de forma sostenida desde el 44% que tenía en marzo de 2024, alcanzando un pico de 59% en abril de este año.

A su vez, la imagen de Milei presenta un desarrollo similar, con una imagen negativa de 57% contra una positiva de 40%. Dicha evaluación se encontraba con un 55% positivo en octubre de 2024, aunque esta fue cediendo terreno hasta encontrar su piso en un 36% en marzo de 2026.

AS.

LT