El gobierno más cínico de la historia: Santiago Caputo pidió condecorar a Milei por su lucha contra la corrupción

En un nuevo alarde de audacia retórica y provocación política, el asesor estrella de Javier Milei, Santiago Caputo, a través de un extenso posteo en redes sociales, no solo defendió la gestión oficialista, sino que exigió un reconocimiento internacional: que todas las ONGs y organizaciones dedicadas a la transparencia institucional condecoren al actual Gobierno y al Presidente como "el más transparente de la historia".

El argumento de Caputo es tan simple como falaz: partiendo de la premisa de que "la corrupción es inherente al Estado" y que "ningún empresario puede comprar un favor que un político no puede vender", el asesor concluye que, al haber reducido el gasto público en más de 30 puntos porcentuales, el superávit fiscal equivale matemáticamente a la desaparición del delito. Según su lógica, al achicar el Estado, se reduce automáticamente la corrupción estructural. Por ende, cualquier crítica en contra debe ser "descartada por improcedente e infundada".

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Sin embargo, detrás de esta teoría matemática de la honestidad se esconde una realidad obscena. El intento de Caputo por clausurar el debate con una medalla autoasignada choca de frente con una seguidilla de escándalos propios que convierten su discurso en una muestra de cinismo político. Mientras el asesor teoriza sobre la ausencia de "burócratas que venden favores", la gestión libertaria acumula expedientes y sospechas que salpican desde la asistencia social hasta el corazón del armado legislativo.

La teoría del achique vs. la práctica del favor

La idea de que un Estado más chico es un Estado mágicamente limpio se desmorona cuando se revisan los hechos. La corrupción no se licuó con el ajuste; en muchos casos, simplemente cambió de manos o se concentró en áreas clave. Para muestra, basta repasar los cinco casos emblemáticos que la Casa Rosada finge no ver:

Coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): La causa judicial —caratulada como una presunta asociación ilícita y maniobras de corrupción con sobreprecios y direccionamiento de compras (especialmente de medicamentos)— está radicada en el Juzgado Federal N.º 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, e intervenida por el fiscal Franco Picardi junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Diego Orlando Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la ANDIS y exabogado personal de Javier Milei, está señalado por la Justicia como el presunto líder de la organización criminal montada dentro de la agencia para desviar fondos públicos. Daniel María Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. La fiscalía lo ubica como uno de los jefes operativos internos que articulaba las compras irregulares y coordinaba el circuito de pagos

Diego Spagnuolo

El caso Adorni: El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos , en una causa penal impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La Justicia investiga un desproporcionado incremento patrimonial del funcionario, quien no logró justificar el origen de fondos con los que pagó costosos viajes familiares en jets privados a Punta del Este, la inclusión irregular de su esposa en el avión presidencial rumbo a Nueva York, gastos millonarios con tarjetas de crédito que duplicaban su sueldo oficial y la adquisición de tres inmuebles no declarados correctamente ante el fisco. Las implicancias judiciales del caso —que forzaron su renuncia al cargo a fines de junio de 2026— se agravaron recientemente tras la filtración de un audio de WhatsApp donde Adorni intentaba presionar a su contratista ofreciéndole "soporte" antes de que este declarara ante los tribunales sobre refacciones en efectivo por 245.000 dólares, lo que podría derivar en nuevas imputaciones por los delitos de dádivas, negociaciones incompatibles y obstrucción de la justicia.

Manuel Adorni

El caso Espert: El diputado José Luis Espert se presentará el próximo martes 7 de julio ante el Juzgado Federal de San Isidro por presunto lavado de activos, tras ser imputado por el desvío y ocultamiento de un giro de 200.000 dólares en una cuenta del exterior vinculada a Federico “Fred” Machado, un empresario extraditado y condenado en Estados Unidos. La Justicia investiga como una "operación simulada" el contrato de asesoría de un millón de dólares en Guatemala con el que el economista intentó justificar los fondos —utilizados luego para comprar autos de alta gama y un fideicomiso inmobiliario no declarados ante el fisco—, lo que derivó en la inhibición general y el congelamiento de todos los bienes de Espert, su esposa y su sociedad

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El caso Libra: La causa está en manos del fiscal federal Eduardo Taiano, y entre los principales involucrados e investigados bajo la carátula oficial se encuentran el propio mandatario Javier Milei, su hermana y secretaria general Karina Milei, el jefe de asesores Demian Reidel y el lobista y operador clave Mauricio Novelli, a quien se le peritó el teléfono celular en busca de la trazabilidad de los fondos y los contactos políticos vinculados al lanzamiento de la criptomoneda.

El cinismo como doctrina de Estado

El posteo de Santiago Caputo no es un análisis inocente. Al dictaminar de manera autoritaria que "las opiniones contrarias deben ser descartadas", el asesor busca blindar al Presidente y a su entorno de cualquier control republicano. Para el relato libertario, la honestidad ya no se demuestra en los tribunales ni con licitaciones transparentes: se demuestra con la planilla de Excel del ministro de Economía.

Exigir una condecoración en medio de investigaciones por coimas a discapacitados, nepotismo descarado, seguros direccionados y pactos de impunidad política cruza la frontera de la provocación para instalarse de lleno en el cinismo. El Gobierno podrá achicar los Ministerios, pero mientras los escándalos de ANDIS, Adorni, Espert y Libra sigan sin respuesta, la única medalla que colgará en el pecho de la Casa Rosada será la de la hipocresía.

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