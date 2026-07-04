Las habituales encuestas de la consultora Atlas Intel, junto a Bloomberg, evaluaron en su trabajo de junio la imagen de 15 de los principales dirigentes políticos argentinos, sondeo que registró un escenario en el que ninguno de los referentes analizados obtuvo un saldo positivo, ya que todos registraron un nivel de rechazo superior al de apoyo.

En los resultados, las que mejor salieron en ese trabajo fueron la senadora Patricia Bullrich (-7%) y la diputada Myriam Bregman (-8%), superando al presidente Javier Milei (-17%). Completaron los cinco primeros puestos el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo con una publicación de Clarín, el relevamiento fue realizado por la consultora brasileña Atlas Intel, en conjunto con la agencia Bloomberg. La encuesta incluyó 2.202 casos relevados entre el 26 y el 30 de junio y presenta un margen de error de ±2%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bullrich alcanzó un 45% de imagen positiva y un 52% de negativa, mientras que Bregman obtuvo un 42% de aprobación y un 54% de rechazo. Por su parte, Milei registró un 40% de valoración positiva frente a un 57% de negativa. Kicillof cosechó un 38% de apoyo y un 56% de rechazo, en tanto que Cristina Kirchner obtuvo un 34% de imagen positiva y un 61% de negativa.

En la mitad de la tabla apareció Santiago Caputo, quien se ubicó en el sexto lugar con un 28% de imagen positiva y un 60% de negativa. Detrás quedaron Martín Menem, Jorge Macri, Sergio Massa y Mauricio Macri, todos con balances desfavorables en materia de imagen.

Encuesta regional ubica a la Argentina con el mayor riesgo de inflación y desplome del optimismo interno

Los peores resultados correspondieron al expresidente Alberto Fernández, quien registró apenas un 4% de valoración positiva y un 88% de imagen negativa, convirtiéndose en el dirigente con mayor nivel de rechazo del relevamiento. También figuraron entre los últimos lugares Horacio Rodríguez Larreta, con un 10% de apoyo y un 77% de rechazo; Karina Milei, con un 12% de imagen positiva y un 76% de negativa; Victoria Villarruel, con un 18% de apoyo y un 68% de rechazo; y Juan Schiaretti, con un 14% de valoración positiva y un 60% de negativa.

CS/HB