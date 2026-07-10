Máximo Kirchner desafió a Axel Kicillof y pidió que Cristina sea candidata en 2027

Máximo Kirchner profundizó la interna del peronismo y desafió directamente el armado presidencial de Axel Kicillof. Durante un acto en Carmen de Areco, el diputado nacional reclamó que Cristina Kirchner sea la candidata del espacio en 2027 y dejó en claro que La Cámpora no está dispuesta a aceptar sin resistencia el liderazgo nacional del gobernador bonaerense. “Queremos que Cristina sea nuestra candidata”, afirmó ante la militancia.

El encuentro fue convocado por Iván Villagrán, intendente camporista de Carmen de Areco y uno de los jefes comunales alineados con el kirchnerismo duro. Desde ese escenario, Máximo Kirchner envió varios mensajes hacia el interior del Partido Justicialista y apuntó contra el intento de Kicillof de construir una estructura propia con proyección nacional.

Máximo Kirchner volvió a instalar a Cristina

En su discurso, Máximo defendió la insistencia de su sector con una eventual candidatura de Cristina Kirchner. “Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad”, sostuvo, en una frase leída como una respuesta directa a Kicillof y a sus aspiraciones presidenciales. El diputado agregó: “Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear”.

La frase refuerza la estrategia de La Cámpora: mantener a Cristina como centro de gravedad del peronismo, incluso en medio de las restricciones judiciales que pesan sobre la expresidente. Cristina Kirchner cumple una condena por corrupción en la causa Vialidad y se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos. Frente a ese escenario, el kirchnerismo sostiene el relato de la “proscripción” y utiliza su figura como bandera de reorganización interna.

El mensaje también busca ordenar a la militancia. Máximo llamó a involucrarse en la construcción política y a no resignar la conducción del espacio frente a otros sectores del peronismo. La Cámpora interpreta que el avance de Kicillof amenaza con desplazar al kirchnerismo de la centralidad que ocupó durante los últimos años dentro del PJ.

La ofensiva de La Cámpora contra Kicillof

La presión contra el gobernador bonaerense se aceleró en las últimas horas. Dirigentes como Eduardo “Wado” de Pedro, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Rodolfo Tailhade, Fernanda Raverta y Teresa García salieron a reinstalar el apellido Kirchner en la discusión electoral. El objetivo es evitar que Kicillof consolide su imagen como principal candidato opositor al Gobierno de Javier Milei.

Cristina Kirchner presa en San José.

El diputado provincial Facundo Tignanelli calificó como un “parteaguas” la decisión de Kicillof de tomar distancia de Cristina Kirchner. Esa definición muestra hasta qué punto el conflicto dejó de ser una diferencia táctica para convertirse en una disputa de liderazgo. Para el camporismo, el gobernador empezó a construir una identidad propia que ya no depende de la bendición de la expresidente.

Kicillof, en paralelo, intenta expandir el Movimiento Derecho al Futuro, su herramienta política para proyectarse más allá de la provincia de Buenos Aires. Aunque todavía no lanzó formalmente una candidatura presidencial, su armado territorial y discursivo apunta a posicionarlo como una figura nacional.

El apellido Kirchner como eje de la disputa

En Carmen de Areco también comenzó a instalarse públicamente una eventual candidatura de Máximo Kirchner. “Me encantaría Máximo Presidente”, afirmó Villagrán, quien definió al apellido familiar como un “sello de calidad”.

La posibilidad de que Máximo juegue un rol más activo en 2027 aparece como parte de la misma estrategia. Si Cristina no pudiera competir, La Cámpora necesita conservar la iniciativa y evitar que el espacio sea absorbido por el armado de Kicillof.