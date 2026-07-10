Techint-Sacde quedó fuera de la licitación del mayor gasoducto de Vaca Muerta

El consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la local Contreras Hermanos quedó encaminado para construir una de las obras de transporte más relevantes del proyecto argentino de Gas Natural Licuado. La inversión estimada ronda los USD 1.200 millones y apunta a conectar la producción neuquina con el futuro puerto exportador de Sierra Grande, en Río Negro. Otra vez el consorcio Techint-Sacde, históricamente fuerte en este tipo de proyectos, no logró adquirir la licitación.

El proyecto contempla dos ductos paralelos a lo largo de 527 kilómetros. La obra incluiría un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, una dimensión inédita para la infraestructura energética local, y un poliducto de 24 pulgadas. El objetivo es garantizar capacidad de transporte suficiente para alimentar el ambicioso plan exportador de GNL que lidera YPF junto con socios internacionales como ENI y XRG, el brazo de inversión de la emiratí Adnoc.

El proceso habría sido definido a partir de una subasta inversa electrónica, un mecanismo que prioriza la competencia de precios y obliga a los oferentes a pujar a la baja. En ese esquema, la propuesta de Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos se habría impuesto frente al consorcio Techint-Sacde, consignó Infobae.

Una obra estratégica para exportar gas desde Vaca Muerta

El gasoducto proyectado partirá desde el corazón productivo de la cuenca neuquina, en la zona de Meseta Buena Esperanza, y llegará hasta Sierra Grande, donde se proyecta el polo exportador en la costa atlántica. Sin esa conexión física, el desarrollo de plantas o unidades de licuefacción no podría operar a escala comercial.

Techint quedó fuera del proyecto de gasoducto más grande de Vaca Muerta.

El plan de GNL busca transformar el gas no convencional argentino en un producto exportable hacia mercados globales. La licuefacción permite enfriar el gas natural para reducir su volumen y transportarlo en buques hacia destinos de alta demanda, especialmente Europa y Asia.

YPF viene impulsando esta estrategia como uno de los ejes principales de su crecimiento futuro. La construcción de ductos de gran capacidad aparece como una pieza indispensable para que el país pueda competir en el mercado internacional de GNL.

La magnitud de la obra también marca un salto de escala para la ingeniería local. Un gasoducto de 48 pulgadas implica mayores exigencias técnicas, logísticas y operativas que los sistemas tradicionales. El trazado de más de 500 kilómetros obligará a coordinar movimiento de caños, equipos, soldaduras, cruces, estaciones complementarias y trabajos en zonas de baja densidad poblacional.

El peso de la competencia internacional

La participación de jugadores internacionales habría presionado a la baja los costos y modificado una lógica de adjudicaciones en la que los proveedores tradicionales solían ocupar posiciones dominantes. Según fuentes del mercado, la diferencia de precio frente a la oferta de Techint-Sacde habría sido significativa y cercana al 15%.

El mecanismo elegido también explica parte del resultado. La subasta inversa electrónica funciona con una lógica distinta a la licitación tradicional: los competidores presentan ofertas y luego deben mejorar sus valores en un proceso digital y ciego.

Para el Gobierno, el resultado permite mostrar una señal alineada con su discurso de apertura y competencia. La obra de Vaca Muerta aparece como un caso en el que la presión de empresas globales habría generado un ahorro respecto de esquemas anteriores.

Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos: el consorcio ganador

El liderazgo del consorcio adjudicatario incorpora experiencia internacional y conocimiento local. Pumpco, vinculada al grupo MasTec, aporta trayectoria en obras de infraestructura energética en Estados Unidos. La compañía está asociada al empresario cubanoamericano Jorge Mas, también conocido por su participación en el Inter Miami y por su presencia en el sector de construcción e infraestructura.

La italiana Bonatti suma experiencia técnica en proyectos de oil and gas de gran escala. Su participación refuerza el componente internacional de ingeniería, montaje y ejecución de ductos, un aspecto clave para cumplir plazos y estándares de calidad.

Contreras Hermanos, por su parte, aporta presencia local y conocimiento operativo del territorio argentino. La combinación entre una empresa estadounidense, una firma italiana y un jugador nacional permite integrar financiamiento, ingeniería, ejecución y adaptación al terreno.

Techint-Sacde, la gran perdedora del proceso

La licitación también tuvo un perdedor de peso: el consorcio Techint-Sacde, vinculado a Paolo Rocca y Marcelo Mindlin. A pesar de su presencia histórica en grandes obras energéticas, el grupo habría quedado fuera de la adjudicación por una diferencia de precio relevante.

La derrota adquiere mayor peso porque se suma a otros procesos recientes en torno a Vaca Muerta. El mensaje para los contratistas tradicionales es claro: la experiencia previa ya no alcanza si la estructura de costos no resulta competitiva.