Visa invierte US$1.500 millones en Argentina: compró Prisma y Newpay para acelerar la digitalización de pagos

Visa concretó una de las inversiones más importantes de los últimos años en el mercado argentino de pagos. La compañía desembolsó US$1.500 millones para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, dos actores centrales del ecosistema financiero local.

La CEO de Visa Argentina y Cono Sur, Gabriela Renaudo, explicó a Ambito que la decisión responde a una mirada de largo plazo. “Invertimos US$1.500 millones para adquirir dos compañías: Prisma y Newpay. Creemos que el potencial de la Argentina trasciende el año electoral y por eso seguimos apostando”, afirmó.

La compra de Prisma y Newpay le permite a Visa incorporar activos clave. Prisma opera como procesador emisor de tarjetas de crédito, débito y prepagas, mientras que Newpay administra transferencias inmediatas, PagoMisCuentas y la red Banelco.

Una apuesta por la infraestructura de pagos en Argentina

Renaudo sostuvo que el objetivo principal es acelerar la digitalización de los pagos en el país. La compañía buscará robustecer los sistemas de seguridad, mejorar la eficiencia del procesamiento y adaptar la infraestructura local a los estándares globales de Visa. Como la operación se cerró hace apenas tres meses, la empresa todavía transita una primera etapa de integración de ambos activos.

La ejecutiva destacó que Argentina ya cuenta con buenos estándares y una fuerte receptividad a la innovación tecnológica. Sin embargo, consideró que la llegada de Visa puede elevar la vara en materia de seguridad, interoperabilidad y escalabilidad. “Nuestra inversión apunta justamente a eso: llevar al país no sólo a estándares robustos, sino a los estándares más altos de toda la industria”, remarcó.

La operación también apunta a mejorar la experiencia de usuarios, comercios, bancos y fintechs. Un sistema de pagos más moderno permite transacciones más rápidas, mayor seguridad, menores fricciones y mejores herramientas para prevenir fraudes. En un mercado donde crecen las billeteras digitales, las transferencias inmediatas y los pagos sin contacto, la infraestructura se vuelve un factor competitivo central.

Tecnología, seguridad e interoperabilidad

Visa proyecta integrar servicios tecnológicos que no estarán limitados únicamente a su propia marca. Según explicó Renaudo, algunas soluciones podrán ser utilizadas por otras marcas y medios de pago, lo que abre la puerta a un ecosistema más interoperable. Entre esas herramientas aparecen sistemas de seguridad, identidad digital, tokenización de transacciones y consultoría especializada.