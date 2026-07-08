A principios de este mes, el Gobierno Nacional estableció un aumento parcial en las tarifas del combustible, basado en el último porcentaje de inflación. Sin embargo, las principales empresas de este mercado ofrecen hasta un 30% de descuento en gasoil y nafta para que la actualización tenga menor efecto en los bolsillos de los usuarios.

Según el Decreto 562/2026 publicado en el Boletín Oficial, el combustible aumentará un 1%, por lo que el litro de nafta superará la barrera de los $2.050. Por otro lado, el litro de gasoil aumentará a $18,959 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $10,266 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico.

La inflación de julio: la clave en el número será el precio de la nafta y la suba del dólar

Julio con ahorro: Qué descuentos ofrece YPF

YPF ofrece distintos descuentos a través de su app oficial, entre los que destacan:

–6% de descuento todos los días para cargas realizadas entre las 0 y las 6 mediante la modalidad de carga nocturna, sin tope de reintegro.

–3% de descuento diario utilizando el sistema de autodespacho, beneficio que puede acumularse con el descuento nocturno.

–5% de descuento para socios del ACA en estaciones adheridas, con un tope mensual de $18.000.

YPF ofrece un 6% de descuento todos los días para cargas realizadas entre las 0 y las 6 mediante la modalidad de carga nocturna, sin tope de reintegro.

Por otro lado, también cuenta con promociones bancarias, exclusivas para clientes de las entidades. Estas son:

–Banco Nación (MODO BNA+): 20% de descuento los viernes pagando con tarjetas Visa o Mastercard. Tope mensual de $10.000.

-Banco Macro (MODO): 20% los miércoles para clientes Visa Platinum (tope de $15.000 mensuales) y hasta 30% para clientes Selecta con Visa Signature, con topes de entre $20.000 y $25.000.

–Banco Patagonia: hasta 25% los jueves para clientes Patagonia Plus y Singular con plan sueldo, con topes de hasta $15.000 mensuales.

–Banco Credicoop (MODO): 15% de descuento (tope semanal de $4.500) y 20% para cuentas sueldo (tope semanal de $6.000).

–Banco Ciudad (MODO): 10% los domingos con tarjetas Visa o Mastercard. Tope mensual de $10.000.

–Santander: promociones puntuales como “Sorpresa Santander”, con 15% de descuento los jueves pagando exclusivamente mediante la app YPF y un tope de $10.000.

–Brubank: descuentos según el plan contratado: 10% para clientes generales, con topes semanales que van de $2.000 a $6.000.

–ICBC (MODO): 15% para clientes con plan sueldo utilizando débito Visa o tarjetas de crédito. Tope mensual de $15.000.

Asimismo, Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos de julio para compras realizadas en las tiendas Full YPF (cafetería y gastronomía), con un tope de $10.000 por fin de semana.

Chequeado va a la Corte para que YPF informe cómo distribuye la pauta publicitaria y PERFIL pedirá sumarse a la causa como "amicus curiae"

Descuentos en gasoil y nafta: las promociones de Shell

La empresa Shell cuenta con un 10% de descuento todos los miércoles en combustibles V-Power, con un tope de $4.000 por semana. otros descuentos que ofrece este mes son:

–Tarjeta 365: de lunes a viernes ofrece 12% en combustibles V-Power (tope de $4.500 semanales) y 10% en combustibles Súper (tope de $2.000).

–Club Easy, Jumbo+, Vea Ahorro y Cencopay: 10% en V-Power (tope de $4.500) y un 5% adicional abonando mediante Cencopay todos los jueves.

–Programa de referidos: 20% de descuento en la primera compra o por recomendar la aplicación, con un tope de $3.000.

La empresa Shell cuenta con un 10% de descuento todos los miércoles en combustibles V-Power, con un tope de $4.000 por semana.

Por otro lado, Shell también ofrece promociones exclusivas para clientes de distintos bancos:

–Banco Nación: 20% de descuento los viernes mediante MODO con tarjetas Visa y Mastercard. Tope mensual de $10.000.

–Banco Patagonia: hasta 25% de descuento para clientes Singular con plan sueldo, con tope mensual de $15.000.

–Banco Credicoop: 20% de reintegro para cuentas sueldo pagando mediante MODO, con un tope semanal de $6.000.

–Banco Ciudad: 10% de descuento los domingos con tarjetas Visa y Mastercard, con un tope mensual de $10.000.

–Banco Supervielle: 10% de ahorro los fines de semana utilizando pagos mediante código QR.

Peajes más caros en Córdoba: cuánto cuesta viajar por la provincia desde julio

Puma energy: el descuento en colaboración con Personal Pay

Gracias a una nueva alianza, Personal Pay ofrece un 10% de reintegro en la carga de combustibles Súper, Premium e Ion Diesel en estaciones adheridas de Puma Energy. Sin embargo, para poder aprovecharlo, será necesario utilizar la app Puma Pris y pagar con la Visa Personal Pay.

El beneficio podrá utilizarse todos los sábados de julio y agosto. El tope de reintegro es de $4.000 por transferencia y los usuarios podrán realizar dos cargas mensuales como máximo. Esta promoción es especialmente ventajosa para ahorrar durante las vacaciones de invierno, ya que los traslados se multiplican.

Ahorro con Personal Pay: el reintegro del 10% con el que podrás cargar combustible a menor precio

Ahorro en combustible: los beneficios en Axion Energy

Axion Energy ofrece un 10% de descuento en combustibles Quantium (nafta y diésel) los lunes y viernes, con topes establecidos por la aplicación. Por otro lado, así como las demás estaciones de servicios, esta también ofrece descuentos con entidades financieras:

Axion Energy ofrece un 10% de descuento en combustibles Quantium.

–Banco Credicoop: 20% de ahorro para cuentas sueldo con un tope semanal de $6.000.

–Banco Ciudad: 10% de descuento los domingos pagando con tarjetas de crédito, con un tope mensual de $10.000.

–Banco Columbia: 20% de descuento en fechas específicas para estaciones adheridas.

–Banco Nación (MODO BNA+): 20% de descuento los viernes con tarjetas adheridas. Tope mensual de $10.000.

Cambia la Tarifa Social de la SUBE: así será el descuento del 55% desde julio

–Banco Patagonia: 20% de ahorro los jueves para clientes generales y Singular, y hasta 25% para quienes además tengan plan sueldo. Los topes varían entre $7.500 y $15.000.

–Brubank Ultra: hasta 30% de descuento durante los fines de semana, con un tope de $6.000 por transferencia.

–Bancos del Grupo Petersen: 10% para clientes generales y hasta 20% para segmentos Selecta, con topes mensuales de entre $10.000 y $20.000.

JSM