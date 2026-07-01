Aumento del transporte en el AMBA: se fijó un nuevo criterio para aplicar el descuento del 55% en el valor del boleto

En el marco de un nuevo aumento tarifario de los colectivos, trenes y subtes en el AMBA, el Gobierno nacional estableció un nuevo criterio para aplicar el descuento del 55% correspondiente a la Tarifa Social Federal, una subvención destinada a millones de personas que perciben prestaciones sociales. La nueva disposición fijó que deberá aplicarse tomando como referencia el monto del viaje correspondiente a una tarjeta SUBE registrada.

De esta manera, se modifica la forma de determinar el valor subsidiado que pagan los beneficiarios. Esto implica que se calculará exclusivamente sobre la tarifa general para los usuarios con tarjeta nominalizada.

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La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó la medida a través de la Resolución 40/2026, cuyo objetivo es otorgar mayor previsibilidad al financiamiento del beneficio.

Aumento del transporte en el AMBA: se fijó un nuevo criterio para aplicar el descuento del 55%

La Tarifa Social Federal reduce más de la mitad del costo del viaje.Por ejemplo, si un boleto de colectivo tiene una tarifa de $1.000 para un usuario con SUBE registrada, el beneficiario de la Tarifa Social abonará $450.

El mismo criterio se aplica sobre los servicios ferroviarios metropolitanos y sobre las líneas de colectivos alcanzadas por el sistema SUBE, mientras que en el caso del subte porteño rigen los beneficios previstos por el sistema nacional cuando corresponde.

La Tarifa Social Federal reduce más de la mitad del costo del viaje.Por ejemplo, si un boleto de colectivo tiene una tarifa de $1.000 para un usuario con SUBE registrada, el beneficiario de la Tarifa Social abonará $450.

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El mismo criterio se aplica sobre los servicios ferroviarios metropolitanos y sobre las líneas de colectivos alcanzadas por el sistema SUBE, mientras que en el caso del subte porteño rigen los beneficios previstos por el sistema nacional cuando corresponde.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal y el descuento del 55% en el boleto de colectivos y trenes

El descuento del 55% enmarcado en la Tarifa Social Federal continúa vigente para quienes tengan registrada la tarjeta SUBE y formen parte de alguno de los siguientes grupos:

- Jubilados y pensionados.

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

- Beneficiarios de la Asignación por Embarazo.

- Personas que reciben Pensiones No Contributivas.

- Titulares del programa Volver al Trabajo.

- Beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social.

- Personal del trabajo doméstico registrado.

- Veteranos de la Guerra de Malvinas.

- Monotributistas sociales y otros grupos incluidos dentro del esquema nacional de asistencia social.

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Tarifa Social Federal en el AMBA

La actualización del mecanismo para la Tarifa Social no modifica el funcionamiento de Red SUBE, el sistema que reduce el costo de los viajes cuando un pasajero combina distintos medios de transporte dentro de un plazo de dos horas.

La decisión también acompaña el proceso de actualización mensual de las tarifas de colectivos, trenes y subtes, que desde este mes volvieron a incrementarse como consecuencia de los mecanismos automáticos implementados por el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

PM