Vence la cuota 5 de la patente bonaerense: hasta cuándo puedo pagar ARBA con descuento

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este miércoles 8 de julio vence el plazo para pagar con descuento la cuota 5 del Impuesto a los Automotores, más conocido como patente. El beneficio alcanza hasta el 10% de bonificación para quienes estén al día y abonen en término.

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Desde el organismo precisaron que el descuento se aplica con cualquier medio de pago elegido por el contribuyente, siempre que no registre deuda y cumpla con el vencimiento previsto. La medida forma parte del nuevo esquema vigente desde este año, que permite pagar la patente de manera mensual, en hasta 10 cuotas, con el objetivo de dar mayor previsibilidad financiera a los contribuyentes bonaerenses.

Cómo pagar la patente de ARBA

El trámite puede realizarse de manera online desde el sitio web de ARBA, en la sección “Pagá tus impuestos”. Allí se puede abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible el pago digital mediante Cuenta DNI. En ese caso, los contribuyentes pueden escanear el código QR enviado por ARBA al correo electrónico informado, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

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Quienes prefieran pagar de forma presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos. Para eso, deberán descargar previamente las boletas desde la página web de ARBA.

Claves del vencimiento

La cuota 5 del Impuesto Automotor vence este miércoles 8 de julio. Quienes estén al día y paguen antes del vencimiento podrán acceder a una bonificación de hasta el 10%. El pago puede hacerse por la web de ARBA, con tarjeta, código electrónico, Cuenta DNI, bancos habilitados o Provincia Net Pagos.

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Uno a uno todos los vencimientos de la patente bonaerense hasta diciembre 2026

Vale señalar que este año la agencia de recaudación provincial definió que el pago de la patente sería mensual. A continuación, van las fechas de los vencimientos 2026 del Impuesto Automotor:

Cuota 1 y Pago Anual: 10 de marzo.

Cuota 2: 9 de abril.

Cuota 3: 7 de mayo.

Cuota 4: 9 de junio.

Cuota 5: 8 de julio.

Cuota 6: 11 de agosto.

Cuota 7: 10 de septiembre.

Cuota 8: 9 de octubre.

Cuota 9: 10 de noviembre.

Cuota 10: 10 de diciembre.

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