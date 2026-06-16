ARBA: hoy vence el plazo para pagar con descuento la cuota 3 del Inmobiliario Urbano

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este martes 16 de junio vence el plazo para pagar con descuento la cuota 3 del Impuesto Inmobiliario Urbano.

El beneficio alcanza a los contribuyentes que estén al día y abonen en término. En esos casos, podrán acceder a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago que utilicen.

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La cuota corresponde al Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en la planta edificada como en la planta baldía.

Cómo pagar la cuota de ARBA

Para cumplir con la obligación tributaria, los contribuyentes pueden ingresar al sitio oficial de ARBA, en la sección “Pagá tus impuestos”. Desde allí es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI. En ese caso, se puede escanear el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

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Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos. Para eso, deberán descargar previamente las boletas desde la página web de ARBA.

Quiénes acceden al descuento

La bonificación de hasta el 10% está disponible para quienes no registren deudas y realicen el pago dentro del vencimiento establecido.

De esta manera, ARBA busca incentivar el cumplimiento en término y facilitar distintas alternativas de pago, tanto digitales como presenciales, para los contribuyentes bonaerenses.

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