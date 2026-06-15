Argentina tiene 150 tributos y seis impuestos concentran el 85% de toda la recaudación

Argentina tiene actualmente 150 tributos distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal, aunque la mayor parte de los recursos fiscales se concentra en un grupo reducido de gravámenes. Según un relevamiento elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Financiero (IARAF), seis impuestos explicarían el 85% de toda la recaudación tributaria consolidada prevista para 2026, lo que refleja el alto nivel de concentración que caracteriza al sistema tributario argentino.

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El estudio también incorpora información sobre la carga tributaria existente en 33 ciudades argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el objetivo de ofrecer una radiografía actualizada del sistema tributario argentino.

El informe busca identificar la cantidad de tributos vigentes, estimar la recaudación consolidada, medir el nivel de concentración de los recursos obtenidos y determinar cómo se distribuyen esos fondos entre la Nación, la ANSES, las provincias y los municipios. Además, suma una nueva herramienta que permite visualizar los gravámenes que rigen en cada jurisdicción del país.

Un mapa para identificar los tributos en cada ciudad

De acuerdo con IARAF, el trabajo incorporó este año la posibilidad de conocer los tributos nacionales, provinciales y municipales que existen en 33 ciudades argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa apunta a facilitar la comprensión de la estructura impositiva vigente en cada territorio y las diferencias que pueden encontrarse entre jurisdicciones.

El informe destacó que la Ciudad de Buenos Aires constituye un caso particular dentro del relevamiento, debido a que en su territorio conviven tributos de carácter nacional y local. Para complementar el análisis, la entidad desarrolló un mapa tributario que permite consultar la información correspondiente a cada ciudad incluida en el estudio.

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En comparación con la edición anterior, el trabajo registró modificaciones en la cantidad de tributos identificados. Según explicó IARAF, los cambios responden a la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de modernización laboral, que derivó en la eliminación de cinco tributos nacionales.

Los impuestos eliminados corresponden a vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, servicios de telefonía celular y embarcaciones de recreo o deportivas. El relevamiento aclara que estos cambios fueron incorporados al análisis realizado para la edición 2026.

Seis tributos concentran la mayor parte de la recaudación

En materia de ingresos fiscales, el estudio proyectó para 2026 una recaudación tributaria consolidada equivalente al 26,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Dentro de ese total, un grupo reducido de tributos concentra la mayor parte de los recursos obtenidos por el Estado.

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Según IARAF, el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el Impuesto a las Ganancias, el impuesto provincial sobre los Ingresos Brutos, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene municipal aportarían el 85% de la recaudación tributaria consolidada del país.

El nivel de concentración aumenta aún más al incorporar los cuatro tributos siguientes en orden de importancia recaudatoria. De acuerdo con el informe, los diez gravámenes con mayor peso explicarían el 94% de todos los recursos tributarios generados en Argentina durante 2026.

Respecto de la distribución de los fondos recaudados, IARAF estimó que por cada $100 obtenidos a través de los distintos tributos, el Tesoro Nacional recibiría $23,1, la ANSES $28,3, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires $35,3 y los municipios $13,3.

Por último, el estudio señaló que esta asignación surge de la aplicación de la ley de coparticipación federal de impuestos y de un supuesto de distribución para los gobiernos municipales.

GZ/ff