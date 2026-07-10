Israel alertó a Estados Unidos sobre un supuesto plan de Irán para asesinar a Donald Trump

Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia sobre un supuesto nuevo plan elaborado por Irán para asesinar al presidente Donald Trump. El aviso fue transmitido esta semana por autoridades israelíes a funcionarios estadounidenses, en un momento de extrema sensibilidad diplomática y militar entre Washington y Teherán.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, el informe israelí hacía referencia a un presunto complot concreto contra la vida del mandatario estadounidense. Una de las fuentes sostuvo que se trataba de un plan específico, mientras que otra indicó que las agencias estadounidenses ya venían detectando en las últimas semanas señales sobre posibles amenazas provenientes de Irán. Sin embargo, el reporte israelí habría aportado detalles nuevos sobre una amenaza más puntual.

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no confirmó de manera independiente la veracidad de la información entregada por Israel. Dos fuentes señalaron que las agencias estadounidenses no habían identificado previamente ese supuesto plan ni habían completado el proceso de verificación de los datos recibidos. Por ese motivo, el caso se mantiene en el terreno de la inteligencia en evaluación y no como una amenaza públicamente comprobada.

La amenaza contra Trump y el antecedente de Qasem Soleimani

Washington mantiene desde hace años la evaluación de que el régimen iraní podría intentar asesinar a Donald Trump como represalia por la operación militar de enero de 2020 que eliminó al general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ese antecedente se convirtió en uno de los principales factores de riesgo para la seguridad del mandatario y de otros exfuncionarios estadounidenses vinculados con aquella decisión. Para los servicios de inteligencia, la muerte de Soleimani sigue siendo un eje de la hostilidad iraní contra Trump.

El antecedente central es la muerte de Qasem Soleimani en 2020, una operación ordenada durante la primera presidencia del mandatario estadounidense.

Durante una conferencia de prensa, el propio Trump afirmó que conoce las amenazas dirigidas en su contra. “Quieren eliminar al líder de Estados Unidos, a mí”, declaró el mandatario. También aseguró que vio informes según los cuales figura en listas de objetivos elaboradas por Teherán y sostuvo que, hasta ahora, tuvo suerte de evitar cualquier atentado.

El presidente calificó al régimen iraní como una amenaza que debe ser enfrentada antes de que amplíe su capacidad de daño contra Estados Unidos y sus aliados. Posteriormente, indicó que había sido informado sobre una nueva lista en la que aparecería como principal objetivo de un eventual plan de asesinato. No quedó claro si hacía referencia al reporte compartido por Israel o a otra información.

Las amenazas también se inscriben en un clima de fuerte hostilidad política. Durante el funeral del líder supremo iraní Ali Jamenei, asistentes corearon consignas contra Estados Unidos y pidieron la muerte de Trump, según reportes citados en torno a la investigación.

Estados Unidos vigila redes y organizaciones vinculadas con Irán

Fuentes cercanas a la comunidad de inteligencia estadounidense indicaron que varias agencias continúan monitoreando individuos y organizaciones vinculados con Irán. El foco está puesto en posibles conversaciones, contactos o movimientos relacionados con ataques contra funcionarios estadounidenses actuales y retirados.

El antecedente más relevante se remonta a investigaciones previas sobre presuntos complots iraníes. En los últimos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos contra personas señaladas por participar en planes de asesinato por encargo contra figuras estadounidenses y opositores al régimen iraní.

La advertencia israelí, entonces, no aparece aislada. Forma parte de una serie de señales acumuladas sobre la posibilidad de que Irán busque atacar a Trump o a figuras asociadas con la operación que terminó con la vida de Soleimani. El punto que ahora genera alarma es que la información compartida por Israel habría descripto un supuesto plan más específico que los indicios generales detectados previamente.

La Casa Blanca evita, por el momento, confirmar públicamente los detalles. En estos casos, las agencias de seguridad suelen analizar la procedencia de la información, la confiabilidad de las fuentes, la capacidad operativa de los presuntos involucrados y la existencia de pasos concretos para ejecutar una amenaza.

Diplomacia en crisis y preparación militar en la región

La alerta llega mientras los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán continúan prácticamente paralizados. Pese al deterioro de la situación, todavía se mantienen canales discretos con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear antes de mediados de agosto. El problema es que la acumulación de amenazas, ataques y advertencias militares reduce cada vez más el margen para una salida negociada.

Funcionarios estadounidenses confirmaron que Washington preparó operaciones militares que podrían haberse ejecutado recientemente, aunque finalmente fueron suspendidas para dar prioridad a la vía diplomática. La decisión muestra el equilibrio delicado que intenta sostener la administración Trump: mantener presión militar sobre Irán sin cerrar completamente la puerta a un entendimiento.

En el portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado en la región, las tripulaciones realizaron ejercicios de combate y mantuvieron un alto nivel de preparación. Las aeronaves fueron cargadas con armamento y las fuerzas permanecen listas ante la posibilidad de recibir órdenes de intervenir si fracasan las negociaciones.