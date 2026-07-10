Una encuesta midió la gestión de Axel Kicillof, el "método" Diego Valenzuela y el "ritmo" de Santilli

Una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires por DC Consultores -que suele arrojar resultados favorables para el Gobierno-, refleja un marcado deterioro en la percepción sobre la gestión de Axel Kicillof y una creciente demanda de cambios en el rumbo provincial. El estudio, realizado entre el 20 y el 25 de junio sobre 1.370 casos mediante dispositivos móviles, revela altos niveles de desconfianza hacia la administración bonaerense, reclamos por una mayor eficiencia del Estado y una fuerte inclinación hacia políticas de alivio fiscal.

Uno de los principales datos del relevamiento señala que el 68% de los consultados manifestó no tener confianza en el rumbo de la provincia. Entre quienes expresan esa desconfianza, el 43,2% la atribuye al contexto económico nacional, mientras que el 26,7% considera que "el modelo Kicillof se quedó sin respuestas", un 20% sostiene que el gobernador "se quedó en la crítica a Milei" y el 10,1% apunta a la diferencia de velocidad entre las políticas nacionales y provinciales.

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Consultados sobre qué ritmo necesita la provincia para reactivar la economía, el 37,5% eligió el denominado "ritmo Valenzuela", asociado por la encuesta con eficiencia municipal y alivio fiscal. En segundo lugar apareció el "ritmo Santilli", vinculado al modelo libertario (31%), seguido por la continuidad del esquema de Kicillof (17,4%) y el "ritmo Massa" (14,1%).

El estudio también indagó sobre las emociones que genera la gestión provincial. El resultado más contundente fue el de la desilusión: el 60,7% afirmó sentirse "desilusionado y desencantado" porque considera que "ya no hay respuestas". En tanto, el 25% manifestó sentir temor, el 10,8% alivio y tranquilidad, y apenas el 3,5% optó por una postura de prudencia.

En materia presupuestaria, la principal demanda fue recortar las estructuras militantes del Estado, opción elegida por el 55,5% de los encuestados. Un 19,2% propuso fortalecer la inversión en seguridad y empleo, el 14,8% pidió modificar la relación entre obra pública y gasto corriente, mientras que el 11,3% consideró prioritario blindar las partidas destinadas a la contención social.

Cristina Libre

Otro de los ejes abordados fue el impacto político del eslogan "Cristina Libre". Según el relevamiento, el 71,9% cree que esa consigna representa una traba para captar nuevos votantes y aleja al electorado no peronista, mientras que el 28,1% la considera un factor de cohesión interna dentro del espacio.

La encuesta también consultó sobre el denominado "método Valenzuela", basado —según el informe— en la desregulación, la austeridad y la reducción de tasas municipales. El 37,4% sostuvo que debería implementarse de inmediato, otro 22,1% consideró que debería aplicarse a mediano plazo, el 11,6% opinó que corresponde hacerlo a largo plazo y el 28,9% lo consideró inviable.

En sus conclusiones, la consultora sostiene que el electorado bonaerense muestra una creciente preferencia por modelos de gestión orientados a la eficiencia administrativa y el alivio fiscal, en detrimento de esquemas más asociados a la expansión del Estado. También interpreta que el escenario refleja un desgaste del oficialismo provincial y un cambio en las prioridades de una parte importante de la ciudadanía, con foco en la economía cotidiana, la seguridad y el empleo. Estas apreciaciones corresponden al análisis elaborado por la firma responsable del estudio.

Los números de mayo

Entre la medición de mayo y la de junio de DC Consultores no se observan cambios en el nivel general de desconfianza hacia la gestión de Axel Kicillof: en ambos relevamientos el 68% de los bonaerenses expresó no confiar en el rumbo de la provincia. Sin embargo, sí cambió la explicación de ese malestar. En mayo, la encuesta medía el origen de la desconfianza a partir de la confianza perdida o nunca construida hacia el gobernador, mientras que en junio ese rechazo se desagrega y muestra una sociedad que, aunque en un 43,2% atribuye la situación al contexto económico nacional, en un 56,8% responsabiliza directamente al gobierno provincial por considerar que "el modelo Kicillof se quedó sin respuestas" (26,7%) o que el mandatario permanece enfocado en confrontar con Javier Milei en lugar de ofrecer soluciones (20%).

La evolución de las respuestas también refleja un endurecimiento de las demandas hacia la administración bonaerense. En mayo, el 45,1% reclamaba que Kicillof aplicara un ajuste del gasto similar al impulsado por el Gobierno nacional y otro 21,5% pedía una reingeniería del gasto público, mientras que la principal preocupación era la inseguridad, señalada por casi siete de cada diez encuestados como el problema que debía resolverse primero. En junio, ese reclamo se traduce en pedidos más concretos: el 55,5% propone recortar las estructuras militantes del Estado provincial y el 37,5% considera que la provincia debería adoptar un modelo de gestión basado en la eficiencia municipal y el alivio fiscal, identificado en la encuesta como el "ritmo Valenzuela". Paralelamente, el sentimiento predominante hacia la gestión pasó a ser la desilusión y el desencanto, opción elegida por el 60,7% de los consultados.

En el plano político, ambas encuestas muestran un escenario favorable para la oposición bonaerense y complejo para el oficialismo provincial. En mayo, dirigentes opositores como Diego Santilli (52% de imagen positiva) y Patricia Bullrich (51,4%) aparecían entre los mejores valorados, mientras Axel Kicillof registraba un 69,1% de imagen negativa. En junio, sin medir nuevamente la imagen de los dirigentes, el estudio vuelve a reflejar ese corrimiento del electorado hacia alternativas opositoras: el 37,5% opta por un esquema de gestión asociado a Diego Valenzuela, el 31% por el "ritmo Santilli" y, además, el 71,9% considera que el eslogan "Cristina Libre" constituye un obstáculo para ampliar el apoyo electoral del peronismo. De este modo, mientras la medición de mayo exhibía un fuerte desgaste de la imagen del gobernador y un mejor posicionamiento de referentes opositores, la de junio sugiere que esa ventaja comienza a trasladarse también a las preferencias sobre los modelos de gestión que los bonaerenses desean para la provincia.

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