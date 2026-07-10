Trabajador despedido de Metalfor: "Levantaba el telegrama de despido, lo leía y volvía a mirar el partido"

Fausto Barbero, uno de los 36 despedidos de la planta de Metalfor en Noetinger, afirmó que la empresa actuó de “forma cruel” al cesantearlo en medio del partido Argentina-Egipto por el Mundial de fútbol 2026.

“Nos auto volvemos a convocar, estamos en la misma situación, mantenemos esa incertidumbre total, tanto para los 36 operarios que quedamos despedidos, y de igual manera la gente que aún sigue trabajando”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba y Punto a Punto Radio 90.7 FM.

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Despedidos en Metalfor

“Desde la empresa no emitieron ningún comunicado, solamente, sí hicieron un comunicado, pero recordando el Día de la Independencia. La independencia que, si se quiere, me dieron a mí hace escasos tres días”, ironizó.

“Nadie se comunicó con nosotros, desde la empresa, nadie hizo ningún tipo de comunicación. Sí, estamos al tanto, porque ese mismo día miércoles posterior al despido, hicimos que se llegaran la gente de la seccional de la UOM, de acá de Bell Ville, el señor Francisco Argüello, con sus representados, y prometió tener una reunión hoy”, agregó.

Además confirmó que esta mañana desde las 10 en la casa central de la compañía en Marcos Juárez “van a tratar este tema de los despedidos”.

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“Es imperdonable”

Barbero aseguró que “el clima es un clima de miedo, de incertidumbre, no quieren ir al dispenser a tomar agua por miedo a que los vean y digan ´vos estás boludeando, te vas de la empresa´”. “Están con un terror bárbaro”, remarcó.

“Todos apuntan a esa forma cruel, a esa forma desalmada de decirte ´quedás despedido´. Yo me fui a mi casa contento porque digo, me voy a sentar a comer, voy a mirar el partido en familia. Si hay un gol en la Argentina, lo voy a festejar con mi familia. Y te puedo asegurar que en ese momento en el que la Argentina estaba jugando, yo levantaba el telegrama de despido, lo leía y lo dejaba a un costado y volvía a mirar el partido”, relató en diálogo con Eduardo Andere.

“A los cinco minutos volvía a levantar el mismo telegrama y lo volvía a leer para tratar de entender qué era lo que me estaba pasando en ese momento”, prosiguió.

“De esta forma, cruel, como lo hizo esta gente, yo creo que es imperdonable”, concluyó Barbero sobre el modo en que fue despedido por la empresa.