Choque fatal en el sur de Córdoba: dos muertos y más de 15 heridos leves

Dos muertos y más de 15 heridos leves fue el resultado de un choque fatal en el sur de la provincia de Córdoba, entre un automóvil particular y una combi que transportaba niñas que volvían de un partido de fútbol.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde en la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla, cuando por causas aún no determinadas el vehículo particular y el minibús colisionaron de frente.

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Choque fatal en el sur provincial

Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, contó con Punto a Punto Radio 90.7 FM que el llamado de emergencia fue recibido cerca de las 17.50 y que al llegar al lugar confirmaron la muerte de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes viajaban en el auto y oriundos de Río Cuarto.

En el mini colectivos viajaban niñas, de entre 9 y 12 años, quienes regresaban de disputar un partido de fútbol en Río Cuarto. También se trasladaban algunos padres. Todos son oriundos de Laboulaye y Serrano.

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Niñas con heridas leves

Se informó que 16 niñas debieron ser atendidas por golpes o traumatismos, pero ninguna se encuentra en grave estado.

"Gracias a Dios fueron heridas menores. Se hicieron un par de traslados a nosocomios de mayor complejidad por control, especialmente de una mamá que iba en el minibús", precisó Ibarra.

Se realizaron las pericias correspondientes con el objetivo de revelar cómo ocurrió el accidente fatal.

"La ruta estaba en muy buenas condiciones y el horario todavía era diurno. No había oscuridad, no había niebla, no había ningún factor secundario que pudiera haber afectado", enfatizó Ibarra.

JMP

Fuente: Punto a Punto Radio 90.7 FM y NA.