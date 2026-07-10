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De la Sota denunció al ministro Lugones: "Todo tiene un límite, no vamos a ser indiferentes"

La diputada denunció al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, "por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones para personas con discapacidad".

10-07-2026 Natalia de la Sota denuncia al ministro Mario Lugones
NATALIA DE LA SOTA. Presentó una denuncia penal contra Mario Lugones. | REDES SOCIALES NATALIA DE LA SOTA.
José Pérez
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La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, denunció al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, “por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones para personas con discapacidad”.

“Presenté una denuncia contra el Ministro de Salud de la Nación por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones para personas con discapacidad, ordenado por la sentencia del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba en el marco de un amparo colectivo”, confirmó la legisladora.

Como anticipó de forma exclusiva PERFIL Córdoba, el juez federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, hizo lugar días atrás a una acción de amparo colectiva y ordenó al Estado Nacional regularizar de manera inmediata la cadena de pagos de las prestaciones para personas con discapacidad. El fallo conminó a Pami y al programa Incluir Salud (dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) a cancelar todas las facturas adeudadas en un plazo máximo de 72 horas.

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“Todo tiene un límite”

El Gobierno de Milei no solo desfinancia los programas destinados a las personas con discapacidad, sino que también se niega a cumplir con las leyes y las decisiones de la Justicia”, agregó De la Sota.

Todo tiene un límite. No vamos a ser indiferentes”, concluyó De la Sota en una publicación de la red social “X”.

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¿De la Sota candidata?

Además señaló en declaraciones a Cadena 3 que va a “analizar todas las posibilidades” para las elecciones del año próximo.

Al ser consultada sobre una eventual candidatura a la gobernación de Córdoba, De la Sota respondió: “No lo descarto”.

"Lo importante es pensar qué vamos a ofrecer como alternativa a este gobierno, que está incumpliendo los deberes del Estado y nos está llevando a un modelo social, económico y político que hace daño a la sociedad", finalizó.

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