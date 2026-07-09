Llaryora: "Se está cayendo el empleo, es muy difícil llegar a fin de mes"

El gobernador Martín Llaryora encabezó este jueves en Río Cuarto los actos centrales por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, donde convocó a la unidad de los argentinos y planteó la necesidad de alcanzar acuerdos que trasciendan los cambios de gobierno.

Acompañado por el intendente Guillermo De Rivas, el mandatario presidió el desfile cívico-militar y luego participó del tradicional Fogón Patrio, actividades que reunieron a miles de vecinos, establecimientos educativos, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante su discurso, Llaryora sostuvo que el país cuenta con recursos suficientes para crecer, pero remarcó que ese potencial solo podrá aprovecharse con políticas estables en el tiempo. "La Argentina tiene todas las condiciones para progresar. Por eso creo que hoy tendríamos que llamar a la unidad de los argentinos. Que no sea solo en el fútbol cuando juega la Selección, sino que podamos construir acuerdos más allá de los partidos políticos y las religiones, sobre puntos comunes que no cambien cada cuatro años", afirmó.

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El gobernador destacó además las capacidades productivas del país al mencionar su potencial agroalimentario, los recursos mineros, energéticos y el sistema educativo. "Ningún país logra inversiones, trabajo y progreso sin políticas de largo plazo", agregó.

"Tendríamos que estar viviendo un momento de crecimiento y de progreso. Es increíble que eso no esté sucediendo cuando el país tiene tantas oportunidades para salir adelante”, expresó el mandatario. “Se está cayendo el empleo. Es muy difícil llegar a fin de mes. Hay un parate de la actividad económica que se siente en cada localidad y eso causa mucha pena”, agregó en su alocusión.



“Si tuviera que hacerle un pedido al Gobierno nacional diría: trabajemos todos juntos y tomen en cuenta esta microeconomía, esta economía diaria en la que la gente no llega a fin de mes y no se activan el comercio ni la industria”.

De Rivas destacó el federalismo provincial

El intendente Guillermo De Rivas agradeció la presencia del gobernador y valoró que los actos oficiales se realizaran en Río Cuarto. "Hace realidad a Río Cuarto como capital alterna de la provincia y a una Córdoba federal, no solo en los discursos, sino en los hechos y las acciones", expresó.

Tras el desfile, Llaryora compartió el tradicional Fogón Patrio junto a vecinos y autoridades, una celebración destinada a destacar las tradiciones y la identidad nacional. Las actividades oficiales por el Día de la Independencia habían comenzado el miércoles por la noche en Huinca Renancó, donde el gobernador encabezó la Velada Patria.

Del acto también participaron los ministros Juan Pablo Quinteros, Fabián López, Horacio Ferreyra y Marcos Torres; los diputados nacionales Carlos Gutiérrez y Belén Avico, además de legisladores, intendentes y otras autoridades provinciales y municipales.