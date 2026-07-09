La trastienda de Milei en Tucumán: cachetada simbólica para Villarruel y mensaje con advertencia para los gobernadores

El presidente Javier Milei presidió el acto por el Día de la Independencia que se realizó en San Miguel de Tucumán la medianoche de este miércoles, rodeado por un importante grupo de gobernadores con los que se fotografió mientras se prepara para impulsar en el Congreso una serie de reformas que considera fundamentales para su Gobierno. En ese contexto, que busca fortalecer su imagen pública tras la salida de Manuel Adorni, el mandatario no ocultó sus diferencias con su vice, Victoria Villarruel, que debió volver a sentarse lejos del máximo referente de La Libertad Avanza y sus ministros.

Javier Milei dando su discurso en Tucumán

En el discurso que dio y se transmitió por cadena nacional, el mandatario les agradeció a los gobernadores su apoyo “por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba”, pero también los presionó para que lo ayuden, a través de sus legisladores, a impulsar tres proyectos que considera fundamentales para su gestión: zona fría, inocencia fiscal y reforma electoral.

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"Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, por el bien de todos los argentinos, y por el bien de todas las provincias", advirtió el presidente.

Victoria Villarruel con el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, en el aeropuerto

Milei no ocultó la tensión que existe entre él y Villarruel, quien fue invitada a la celebración, pero no sabía, con certeza, que sitio ocuparía. Según Clarín, terminó sentada en la primera fila, del lado de las autoridades provinciales, una nueva cachetada simbólica para la mandataria, quien sufrió una situación similar en Rosario durante la celebración por el Día de la Bandera. Eso sí, durante la ejecución del himno nacional estuvieron muy cerca, aunque ni siquiera se saludaron ni se dirigieron la mirada

El Presidente viajó a Tucumán acompañado por su hermana Karina; Diego Santilli (jefe de Gabinete), Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad), Mario Lugones (ministro de Salud), Carlos Presti (ministro de Defensa), Juan Bautista Mahiques (ministro de Justicia), Luis Caputo (ministro de Economía); Pablo Quirno (ministro de Relaciones Exteriores); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala (en representación del Senado). La única ausente de relevancia fue la senadora Patricia Bullrich quien esgrimió motivos personales para no viajar.

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La vicepresidenta arribó, horas antes del acto, a Tucumán con su propia agenda: este 9 de julio tendría pensado asistir a las actividades que organizó el gobierno provincial y además visitaría un complejo industrial azucarero para marcar su oposición a la estrategia aperturista del oficialismo, según reveló el medio antes citado.

Por su parte, Milei, tras la vigilia patria en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán, volverá a la Ciudad de Buenos Aires para presidir este jueves el tradicional Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana. El evento, que está programado para las 10:30 horas, incluirá la tradicional caminata del Presidente acompañado por sus ministros desde la Casa Rosada hacia el templo católico.

La ceremonia religiosa estará a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien, según informó la Agencia Noticias Argentinas, haría una homilía enfocada en la superación de las divisiones políticas y la importancia de prestar más atención a los sectores socialmente vulnerables.

El Tedeum ocurre cuando el oficialismo intenta acercar posiciones con la Iglesia en vísperas de una posible visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre.

Javier Milei acompañando por Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

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Los gobernadores aliados al oficialismo se reunieron oficialmente con Javier Milei en el salón de Actas de Casa Histórica poco antes del discurso que brindó el mandatario. El presidente estaba acompañado por tres personas de su máxima confianza: su hermana Karina, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Luis Caputo, Karina Milei y Diego Santilli

Una fotografía registró el momento, donde puede verse al mandatario junto a Osvaldo Jaldo (gobernador de Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). También aparece la vicegobernadora de Córdoba, Miryan Prunotto.