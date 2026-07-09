Javier Milei en Tucumán, con gobernadores, llamó a "ratificar el Pacto de Mayo"

El presidente Javier Milei compartió un acto en inicio de un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816 en Tucumán en el que estuvo acompañado por 10 gobernadores, gran parte de sus ministros y otros funcionarios nacionales. En su discurso repasó a grandes rasgos los hitos de su gestión de gobierno y llamó a los mandatarios provinciales a "ratificar el Pacto de Mayo" que fue suscripto en la noticia norteña hace exactamente dos años.

Al comienzo de su discurso que duró alrededor de 20 minutos luego de que se escucharán los acordes del Himno Nacional Argentino por cadena nacional dijo que “los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025″.

Como ya lo había hecho en numerosas oportunidades reiteró que “hicimos el ajuste más grande de la histoira, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaban a los argentinos, llevamos más de 2 años con superávit fiscal”.

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