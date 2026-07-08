Javier Milei encabeza la vigilia del 9 de Julio en Tucumán con gobernadores aliados: horario, cadena nacional y agenda oficial

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles por la noche la tradicional Vigilia de la Independencia en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, en el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. El acto reunirá a integrantes del Gabinete nacional, legisladores oficialistas y 13 gobernadores, en una ceremonia que culminará con un mensaje presidencial transmitido por cadena nacional durante la madrugada del 9 de Julio.

La celebración tendrá un fuerte contenido político. Además de conmemorar una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino, el Gobierno buscará mostrar una nueva imagen de respaldo de los mandatarios provinciales a la agenda legislativa que impulsa la Casa Rosada para el segundo semestre.

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La vigilia también representa la primera gran salida territorial del Gobierno desde la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y será utilizada por el oficialismo como una señal de reconstrucción del vínculo con los gobernadores aliados.

Cómo será la agenda de Milei en Tucumán

El Presidente viajará a Tucumán acompañado por integrantes de su Gabinete y llegará a la provincia alrededor de las 23. Antes del acto central está previsto un encuentro con los gobernadores invitados y parte de su equipo de Gobierno.

Del encuentro participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La ceremonia oficial tendrá lugar en la Casa Histórica de la Independencia. Como parte del protocolo, Milei firmará el Libro Histórico, realizará una ofrenda floral en homenaje a los próceres de la Independencia y encabezará el acto junto a las autoridades presentes.

A la medianoche del jueves 9 de julio se entonará el Himno Nacional Argentino y luego el Presidente brindará un discurso que será transmitido por cadena nacional.

Se estima que el mensaje presidencial tendrá una duración aproximada de una hora y combinará referencias al significado histórico de la fecha con un llamado político a los gobernadores para acompañar las reformas que impulsa el oficialismo.

Los gobernadores que estarán en Tucumán

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo será el anfitrión del encuentro, que contará con la presencia de otros 12 mandatarios provinciales: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

También estarán presentes funcionarios nacionales, legisladores oficialistas, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y autoridades del Museo Casa Histórica.

La convocatoria representa para el Gobierno una oportunidad de reeditar la foto política del Pacto de Mayo, firmado en 2024 en la misma provincia, cuando Milei reunió a gobernadores para avanzar con acuerdos institucionales.

La presencia de Victoria Villarruel

Uno de los focos de atención estará puesto en la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su asistencia luego de haber sido invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

La presencia de Villarruel genera expectativa debido al distanciamiento político que mantiene con Milei en los últimos meses. Será uno de los primeros encuentros públicos entre ambos después de las tensiones registradas durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario.

La vicepresidenta tendrá una agenda propia durante parte de la jornada y su participación será seguida de cerca por el rol institucional que ocupa dentro del Gobierno.

La foto política que busca la Casa Rosada

Más allá del aniversario patrio, la vigilia representa una instancia política relevante para el oficialismo.

La Casa Rosada busca exhibir una imagen de respaldo de los gobernadores a sus principales proyectos legislativos para la segunda mitad del año.

Entre las iniciativas que el Gobierno considera prioritarias aparecen la reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de colectoras; la Ley de Zonas Frías; la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el 16 de julio en el Senado; y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que serían enviadas a Diputados desde el 20 de julio.

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Durante la tarde del miércoles, la mesa política del oficialismo se reunió para analizar el avance parlamentario de estos proyectos y coordinar la estrategia legislativa.

La presencia de los gobernadores es considerada un dato político relevante por el Ejecutivo. En 2024, Milei había reunido a 16 mandatarios para la firma del Pacto de Mayo, mientras que en 2025 la convocatoria había sido suspendida por cuestiones climáticas.

Los festejos por el Día de la Independencia

Las actividades oficiales comenzaron durante la tarde en Tucumán. Desde las 14.30, la Plaza Independencia recibe espectáculos musicales gratuitos con artistas como El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso, entre otros.

Además, durante la noche se desarrollarán actividades culturales en el marco de las celebraciones por el aniversario de la Independencia.

Cómo seguir el acto en vivo

La vigilia podrá verse en directo a través de la TV Pública, Radio Nacional y Perfil.com.

Los espectáculos musicales también serán transmitidos por el canal oficial de YouTube del Gobierno de Tucumán.

La agenda de Milei para el 9 de Julio

Luego del acto en Tucumán, el Presidente regresará durante la madrugada a Buenos Aires.

Este jueves encabezará el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, previsto para las 10.30.

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La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien se espera que vuelva a realizar un llamado a reducir la polarización política y atender la situación de los sectores más vulnerables, en línea con sus mensajes anteriores.

Como es habitual, Milei recorrerá a pie el trayecto entre la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana acompañado por integrantes de su Gabinete.

LB/MSS