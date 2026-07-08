Viaje de Acosta a China: el PJ evitó el choque duro con la oposición y promete pruebas sobre los gastos

La polémica por el viaje del ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta, a China junto a su esposa desembarcó este miércoles en la sesión de la Legislatura. Pero, a diferencia de otros debates sensibles para el oficialismo, la discusión transitó por un carril político sin golpes bajos ni apareció la ya habitual acusación de "carancheo" con la que el PJ suele responder a la oposición cuando intenta capitalizar temas incómodos para el gobierno de Martín LLaryora.

El bloque oficialista, conducido por Facundo Torres, eligió otra estrategia. Aportó los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas del pedido de informes impulsado por el radical Miguel Nicolás, anticipó parte de las explicaciones oficiales y, finalmente, consiguió que el expediente volviera a comisión para incorporar la respuesta formal que, según aseguró, ya remitió el ministro Acosta.

La iniciativa de la UCR busca determinar quiénes integraron la comitiva cordobesa que viajó al foro económico organizado con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), quién financió cada uno de los traslados y, especialmente, si el Estado provincial afrontó algún gasto derivado del viaje de la esposa del ministro, Paola Di Rienzo.

El encargado de abrir el debate fue el radical Nicolás, quien valoró que el oficialismo habilitara la discusión, aunque sostuvo que la transparencia "ha sido uno de los talones de Aquiles del peronismo cordobés".

El legislador explicó que el requerimiento apunta a conocer "la totalidad de los funcionarios que viajaron, los recursos utilizados y si algún funcionario estuvo acompañado por un familiar, además de quién afrontó esos gastos".

Nicolás rechazó que el planteo pudiera interpretarse como una especulación política. "No es una carancheada", lanzó, al tiempo que recordó el antecedente nacional del vocero presidencial Manuel Adorni y remarcó que, aun cuando la esposa del ministro hubiera solventado el viaje con recursos propios o existieran razones médicas, corresponde que el gobierno provincial respalde esa versión con toda la documentación correspondiente.

"Los legisladores nos enteramos por la prensa. Si el gobierno puede demostrar que no pagó ese viaje, que lo haga", reclamó, antes de solicitar que el expediente regresara a comisión para incorporar la respuesta oficial y analizar la documentación respaldatoria.

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Voz oficialista

La respuesta llegó de la mano del presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, quien confirmó que el oficialismo también acompañaría el regreso del expediente a comisión porque ya cuenta con parte de la información requerida.

Torres explicó que se comunicó personalmente con Acosta y aseguró que la invitación fue cursada por el CFI al gobernador Martín Llaryora para participar de un encuentro económico internacional que definió como "la reunión más importante después de Davos". Según indicó, por cuestiones de agenda el mandatario no pudo asistir y resolvió designar al ministro de Economía como representante de Córdoba.

El jefe del bloque oficialista aseguró que tanto los pasajes como la participación de la delegación oficial —integrada por Acosta y la directora ejecutiva de la Agencia Competitividad Córdoba, Natalia Seiler— fueron financiados íntegramente por el CFI y no con recursos del Tesoro provincial.

También confirmó que Acosta viajó acompañado por su esposa, debido a una prescripción médica vinculada a una afección de salud del ministro. Según la información suministrada por el funcionario, la Provincia "no abonó absolutamente nada" correspondiente al traslado, alojamiento o viáticos de Di Rienzo.

"Tenemos parte de la respuesta y queremos despejar cualquier duda", sostuvo Torres al fundamentar el regreso del expediente a comisión para incorporar la documentación correspondiente.

Sin embargo, la explicación oficialista no alcanzó para desactivar los cuestionamientos opositores. Nicolás volvió a tomar la palabra para advertir que "del dicho al hecho hay un largo trecho" y volvió a comparar el caso con el episodio protagonizado por Adorni.

"No es una carancheada. Lo que pedimos es que se acrediten los tickets y toda la documentación necesaria para saber quién pagó ese viaje", insistió.

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La ofensiva juecista

El tono más duro del debate llegó desde el juecismo. En otro tramo de la sesión, Walter Nostrala advirtió que las explicaciones del oficialismo resultan "insuficientes" y propuso avanzar con gestiones para que los senadores nacionales por Córdoba soliciten información directamente al CFI sobre la organización del viaje, los participantes y los gastos afrontados.

Para el referente parlamentario del Frente Cívico, aun si se comprobara que la Provincia no financió el traslado de la esposa del ministro, persiste un problema político e institucional. "Si Acosta necesitaba viajar acompañado por una cuestión de salud, entonces también corresponde preguntarse si estaba en condiciones de representar a Córdoba en una misión oficial", fustigó.

En ese sentido, sostuvo que aceptar este antecedente podría sentar un precedente riesgoso. "No puede quedar como antecedente que, con un certificado médico, cualquier funcionario pueda viajar con un familiar en una misión oficial", afirmó.

Nostrala también confirmó que presentó un pedido de informes dirigido a la Secretaría General de la Gobernación para conocer el cargo que ocupa la esposa de Acosta en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, su remuneración y otros datos laborales, con el objetivo de determinar si contaba con recursos suficientes para afrontar un viaje de esas características.

Casi al cierre de la sesión, el presidente del bloque del Frente Cívico confirmó que el senador Luis Juez ya activó un pedido de información ante el CFI para conocer el detalle de la misión oficial, en una controversia que la oposición busca mantener abierta al trazar un paralelo con el antecedente que involucró a Manuel Adorni.

Mientras tanto, el expediente volvió a comisión. El oficialismo apuesta a desactivar la controversia con documentación que respalde la versión de Acosta y evite que el caso escale políticamente. La oposición, en cambio, dejó en claro que no dará por cerrado el episodio hasta conocer los comprobantes que acrediten quién financió cada uno de los gastos del viaje a China.