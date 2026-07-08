Cerro Castor abrió la temporada y la nieve ya espera en Ushuaia

El centro de esquí Cerro Castor, ubicado a solo 26 km de Ushuaia, ofrece una experiencia única en el Fin del Mundo. Cuenta con 36 pistas de distintos niveles de dificultad y 14 medios de elevación que permiten un fluido acceso a toda la montaña. Entre sus instalaciones se destacan el snowpark más grande de Sudamérica, un circuito de ski cross, un área exclusiva para principiantes, una pista de patinaje sobre hielo y un circuito de esquí de fondo en la base.

La nueva telesilla cuádruple “Del Valle” (inaugurada la temporada pasada), ubicada en la zona Este de la montaña, ofrece una vista panorámica 360° del entorno. Con un recorrido de 1.400 metros, optimiza la conexión con las pistas negra Zorro Colorado y las rojas La Brecha y Las Lajas.

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Complementa estratégicamente a los Teleskí del Sol y del Este, mejorando el acceso y circulación en una de las zonas más emblemáticas del cerro.

Para la fabricación de nieve artificial, el complejo dispone de 45 cañones y lanzas, asegurando condiciones óptimas independientemente de las variables climáticas.

Escuela de Esquí y Snowboard

La escuela de Cerro Castor cuenta con más de 120 instructores certificados y ofrece clases particulares y grupales en esquí alpino, snowboard, esquí de fondo, esquí adaptado y clínicas en el Snowpark. Está orientada tanto a quienes dan sus primeros pasos en la nieve como a esquiadores avanzados que buscan perfeccionar su técnica.

El Krundi Club, el servicio de escuela destinado a niñas y niños de entre 3 y 6 años, amplió en la temporada 2025 sus instalaciones en la Cota 480, con un 43% más de superficie en el salón de usos múltiples y un 75% más de espacio en el área de almuerzos. Esto permite atender hasta 240 niños durante las semanas de mayor demanda, garantizando una experiencia de calidad para las familias.

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Castor Junior Esquí es la escuelita destinada a los niños de 7 a 13 años y la Escuelita de Snowboard a los de 8 a 14 años. También se ofrece servicio de guardería para bebés llamado Kinder Castor, a partir de los 3 meses hasta los 3 años.

Gastronomía

Cerro Castor dispone de ocho puntos gastronómicos distribuidos cuatro en la base y cuatro en distintas alturas de la montaña, con propuestas que van desde la cocina regional y la gastronomía gourmet hasta las opciones más informales para el descanso entre bajadas.

Entre sus propuestas más emblemáticas se destaca Morada del Águila, un restaurante de montaña con servicio a la carta y cálida ambientación junto al hogar a leña, al que se suman Terrazas del Castor y el Restaurante 480 y de perfil más informal Snowbar, La Barra y Ona House, Viejo Castor y Alpino Sports Bar.

Servicios

El complejo ofrece una amplia gama de servicios pensados para brindar comodidad y seguridad a todos sus visitantes: estacionamiento gratuito, alquiler de equipos de esquí alpino, de fondo y snowboard, boutiques de indumentaria, lockers de equipos totalmente automatizados, enfermería y sala de primeros auxilios con atención médica gratuita y especializada.

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La compra de pases, alquileres y el Pack Castor —que combina pase y equipo a precio promocional— puede realizarse de forma online en www.cerrocastor.com, con posibilidad de pago en 3 cuotas sin interés para clientes Visa y MasterCard. El sistema de boletería dispone de 7 ventanillas y pick up box para agilizar el retiro de pases adquiridos online.

El 10 de julio se llevará a cabo la Fiesta Nacional del Invierno, evento que marca el inicio de la temporada invernal. Convoca a miles de entusiastas del esquí y el snowboard, así como a espectadores de todo el país, y es una de las celebraciones más representativas del turismo de nieve argentino.

Cerro Castor en números

1.057 metros de altura; 650 hectáreas esquiables

35 pistas y 14 medios de elevación

8 puntos gastronómicos

Skilodge con 15 cabañas y 1 Spa

Snowpark, circuito de Ski-Cross, área exclusiva para principiantes, pista de patinaje sobre hielo, circuito de esquí de fondo, escuela con 120 instructores,

45 cañones y lanzas para fabricación de nieve

Rental de equipos

Boutique

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Compra online y facilidades de pago

Para facilitar la planificación de los visitantes y hacer más accesible la experiencia invernal Cerro Castor ha implementado un sistema de venta online que permite comprar pases y alquilar equipos a través de su página web (www.cerrocastor.com).

Los clientes de Visa y Mastercard pueden aprovechar la opción de pagar en 3 y 6 cuotas sin interés en pases a medios de elevación y alquiler de equipos, y también 3 cuotas sin interés en la escuela.

También de forma presencial se puede acceder a 3 cuotas sin interés en las contrataciones.

El sistema de boletería dispone de 7 ventanillas para la venta presencial y un pick up box para agilizar el retiro de pases adquiridos online.

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Web, www.cerrocastor.com