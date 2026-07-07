Festival solidario por la salud del artista Campos: música, teatro y subasta de arte para financiar su tratamiento médico

El Centro Cultural Comunitario La Piojera (avenida Colón 1559), será sede este viernes 10 de julio, desde las 19, de un festival solidario a beneficio del dibujante cordobés Daniel "Pito" Campos. El evento combinará música en vivo, artes escénicas y una subasta de arte, con el objetivo de recaudar fondos para solventar el tratamiento del artista, quien atraviesa un cáncer de laringe.

Campos permaneció un mes internado en terapia intensiva y actualmente inicia una etapa de recuperación ambulatoria, que demanda costos médicos eleva dos. Una grilla con músicos y actores locales.

La propuesta musical incluye las actuaciones de Toch, El Cuarteto del Amor, Lucas Heredia, Silvia Lallana, Viva la Pepa y Lucre Ortiz. En el plano de las artes escénicas, se presentarán Carla Dogliani y Alejandro Orlando, con la conducción y los entremeses a cargo de Gabriel Marasini.

La dinámica del festival alternará los bloques musicales con las intervenciones de humor y teatro a lo largo de la noche.

Subasta de arte en vivo

Además de los espectáculos sobre el escenario, el hall y la sala del centro cultural se convertirán en un espacio de artes visuales. El público podrá participar de una subasta en vivo que incluye acuarelas del propio Pito Campos y obras del artista Luis Paredes.

Un cruce donde el arte contemporáneo redefine la arquitectura interior

A esa oferta se sumarán ilustraciones realizadas en tiempo real por el dibujante Raúl Soria, que también serán subastadas durante la jornada. El ingreso al festival no tiene costo. La organización propone una modalidad de salida "a la gorra consciente", según se detalló.

Todo lo recaudado en las alcancías dispuestas en el lugar, así como lo obtenido en las subastas de arte, se destinará íntegramente a cubrir los gastos del tratamiento y la recuperación del ilustrador.

Cómo donar sin asistir al evento

Para quienes no puedan concurrir el viernes o quieran colaborar de manera anticipada, se habilitó una cuenta para recibir transferencias.

Alias: 1000acuarelas

Banco: Galicia

De cara al viernes, la convocatoria apunta a llenar La Piojera con una noche que combina arte y solidaridad, en un gesto de la escena cultural cordobesa hacia uno de sus referentes.

Quién es Sergio "Pito" Campos

Daniel Campos, más conocido por su seudónimo "Pito" Campos, es un ilustrador y artista plástico autodidacta, que se dedica de manera fanática y exclusiva a la técnica de la acuarela. En su etapa universitaria cursó la carrera de Arquitectura, y sospecha que fue allí donde despertó su amor por lo urbano.

Su trabajo se encuentra en todos lados, desde bares, revistas como Servicio de Cable, Desterradxs o La Luciérnaga, hasta un muro en la estación de Subte B Pasteur-AMIA o Estación de la Memoria en Buenos Aires (Argentina).